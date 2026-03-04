Identifiquen 158 espècies a l'Àrea Verda Marina de Calonge i Sant Antoni
Els resultats dels estudis i seguiment confirmen el bon estat de conservació, l'increment de peixos i l'absència d'espècies invasores
Calonge i Sant Antoni ha tancat la segona fase del projecte Àrea Verda Marina amb un resultats del seguiment corresponent a la temporada 2025 que confirmen la tendència favorable iniciada el 2024 i apunten a un bon estat general del medi marí del municipi, amb estabilitat dels principals hàbitats i indicadors ecològics en valors alts. Es van identificar 158 espècies i més peixos que l'any anterior.
L’estudi es basa en un protocol científic que monitoritza set indicadors i es desenvolupa en quatre punts fixos situats entre Torre Valentina i cala Belladona, amb l’objectiu de seguir l’evolució ecològica del litoral i detectar canvis en la biodiversitat i la qualitat del medi.
Un dels elements més destacats és la identificació de 158 espècies, repartides en:
- 58 peixos
- 25 algues
- 22 mol·luscs
- 16 cnidaris
- 9 esponges
- 9 crustacis
- 6 equinoderms
- 5 anèl·lids
- 4 aus
- 2 fanerògames
- 1 briozou
- 1 tunicat
En el cas dels peixos, el seguiment registra un increment general d’individus respecte a l’any anterior i la detecció de juvenils de mero, un senyal considerat positiu de regeneració. L’informe també subratlla que no s’han detectat espècies invasores i que les espècies termòfiles es mantenen en baixa proporció.
Qualitat ecològica “molt bona” al litoral rocós
L’índex CARLIT ha obtingut un resultat de “Molt bo” en tots els punts analitzats, amb presència continuada de comunitats d’algues Cystoseira, un indicador associat a una bona qualitat ecològica del litoral rocós.
Pel que fa a les praderies de posidònia, es mantenen estables en termes generals, amb petites variacions atribuïdes a la dinàmica natural de la sorra. Les densitats d’eriçons de mar continuen sent baixes, possiblement per efectes de sobrepesca o impactes ambientals, tot i que l’estudi remarca que no s’han detectat blancalls destacables.
“Liderar des del món local”
La regidora de Medi Ambient, Lídia Sánchez, ha defensat el paper del municipi com a impulsor del projecte: “Hem estat pioners en l’impuls d’una Àrea Verda Marina perquè creiem imprescindible protegir el nostre litoral i la seva biodiversitat”, i ha remarcat la necessitat de promoure iniciatives locals amb “compromís i responsabilitat compartida”.
Per la seva banda, el regidor de Platges, Raoni Molina, ha assenyalat que la iniciativa contribueix a garantir un mar “viu i saludable per a les futures generacions” i ha vinculat la conservació amb el desenvolupament d’activitats turístiques sostenibles i respectuoses amb l’entorn.
Més divulgació i participació ciutadana
A banda del seguiment científic, la segona fase ha reforçat la divulgació i la participació ciutadana amb xerrades per a públic escolar, formacions per a professionals del sector turístic i sortides familiars durant l’estiu. En aquest conjunt d’activitats hi van participar 49 persones, i en cada sortida es van observar més d’una vintena d’espècies.
Amb aquests resultats, l’Ajuntament consolida l’Àrea Verda Marina com una aposta sostinguda per protegir els espais costaners, preservar la biodiversitat i implicar la ciutadania en la conservació del litoral.
Les conclusions es van donar a conèixer en una jornada al castell de Calonge celebrada el divendres 27 de febrer, on els biòlegs marins i directors del projecte, Boris Weitzmann i Xavier Munill, van presentar les dades obtingudes. L’acte va incloure també l’estrena d’un audiovisual de difusió produït per l’Ajuntament i realitzat per Roger Rovira, pensat com a eina per reforçar la sensibilització ciutadana i la divulgació dels valors de l’Àrea Verda Marina.
