Deu actuacions a terra i mar per preservar l’Espai d'Interès Natural Muntanyes de Begur
El projecte Naturabegur preveu intervenir amb accions diverses com treure espècies invasores, restaurar hàbitats degradats o retirar arts de pesca i plàstics del mar
El projecte Naturabegur ha iniciat un programa integral d’actuacions per reforçar la conservació de la biodiversitat a l’Espai d’Interès Natural (EIN) Muntanyes de Begur, un entorn marítimoterrestre considerat de gran valor ecològic a la Costa Brava. La iniciativa contempla deu accions a terra i mar. Liderada per l’associació BIOSFERA, combina gestió activa, recerca científica, educació ambiental i participació ciutadana amb l’objectiu de preservar els hàbitats i les espècies d’aquest espai natural.
El director del projecte, Eduard Serrano, assenyala que Naturabegur neix amb una “clara voluntat transformadora” i amb l’objectiu de passar “de la diagnosi a l’acció”: “Les Muntanyes de Begur són un espai d’altíssim valor ecològic, però també vulnerable" i "volem passar de la diagnosi a l’acció i implicar el territori en la seva protecció activa”, afirma.
El projecte desplega deu actuacions estratègiques, repartides en cinc accions en l’àmbit terrestre i cinc en el medi marí, amb una visió integrada del conjunt de l’ecosistema.
En l’àmbit terrestre, preveu intervenir contra espècies exòtiques invasores com l’ungla de gat (Carpobrotus edulis), que posa en risc la flora autòctona. També s’hi inclouen actuacions de restauració d’hàbitats degradats, retirada de residus i l’impuls de la ciència ciutadana com a eina de seguiment i sensibilització.
El coordinador del projecte, Arnau Sargatal, defensa la necessitat d’actuar de manera preventiva i no només reactiva: “La conservació no pot ser només reactiva. Cal restaurar, però també prevenir. Per això combinem l’erradicació d’invasores amb educació i sensibilització per evitar noves introduccions”, explica.
Protecció de la posidònia i retirada de residus al medi marí
Pel que fa al medi marí, les accions inclouen la retirada de plàstics i arts de pesca abandonades, el seguiment científic de les praderies de posidònia i l’anàlisi de l’impacte del fondeig d’embarcacions sobre aquests hàbitats.
El tècnic del projecte, Aleix Castejón, remarca el paper clau de la posidònia tant per a la biodiversitat com en la lluita climàtica: “La posidònia és clau per a la biodiversitat i per a la captura de carboni blau. Protegir-la no és només una qüestió ambiental, sinó també climàtica”, subratlla.
Amb aquest conjunt d’accions, Naturabegur busca reforçar la conservació d’un espai especialment valuós i, alhora, fomentar el compromís del territori a través de la recerca, l’educació i el voluntariat.
