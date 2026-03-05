Incendi d’un vehicle de matinada al polígon de Calonge
Els Bombers han apagat les flames i no hi ha hagut més afectacions
Els Bombers han treballat aquest dijous de matinada en l’incendi d’un vehicle al polígon de Calonge i Sant Antoni.
El succés s’ha produït cap a dos quarts de dues de la matinada al carrer dels Ceps, on hi havia un cotxe estacionat a la via pública. Fins al lloc s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers i efectius de la Policia Local de Calonge.
Els Bombers han sufocat les flames i, segons informa el cos d’emergències, el foc no ha provocat més afectacions. Les causes de l’incendi s’estan investigant.
