Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Bell-lloc-Alzinescreuers Costa Bravapreus benzinavaga metgesDonald TrumpHelena Jubany
instagramlinkedin

Incendi d’un vehicle de matinada al polígon de Calonge

Els Bombers han apagat les flames i no hi ha hagut més afectacions

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Calonge

Els Bombers han treballat aquest dijous de matinada en l’incendi d’un vehicle al polígon de Calonge i Sant Antoni.

El succés s’ha produït cap a dos quarts de dues de la matinada al carrer dels Ceps, on hi havia un cotxe estacionat a la via pública. Fins al lloc s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers i efectius de la Policia Local de Calonge.

Notícies relacionades

Els Bombers han sufocat les flames i, segons informa el cos d’emergències, el foc no ha provocat més afectacions. Les causes de l’incendi s’estan investigant.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents