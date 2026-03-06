Ceràmica Viva: més de quaranta tallers exhibiran tradició i avantguarda a la Bisbal
El Terracotta Museu estrenarà dissabte una exposició col·lectiva en un acte que inclourà un espai gastronòmic experimental
Més de quaranta tallers i professionals de la ceràmica participaran en la novena edició de Ceràmica Viva, l’exposició col·lectiva que s’inaugurarà aquest dissabte al Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà. La mostra, organitzada conjuntament amb l’Associació de Ceramistes de la Bisbal, fa valdre la diversitat i la vitalitat de la ceràmica contemporània del territori. Les peces exposades van des de les formes i tècniques més arrelades a la tradició ceramista bisbalenca fins a propostes més innovadores i contemporànies.
La inauguració tindrà lloc dissabte 7 de març a les 12 h i servirà per donar el tret de sortida a una nova edició d’aquesta exposició col·lectiva, aparador de la ceràmica que es crea actualment al territori.
La participació d’una quarantena de tallers i creadors vinculats a l’Associació de Ceramistes de la Bisbal evidència la vitalitat del sector i la gran varietat d’estils, tècniques i llenguatges que conviuen dins el món de la ceràmica.
L’acte inaugural es completarà amb una actuació musical amb instruments de ceràmica a càrrec de Jaume Catà i Marc Planells, una proposta artística que posa en relleu les possibilitats expressives d’aquest material més enllà de l’àmbit artesanal.
Argiles comestibles
A més, el públic podrà gaudir d’un espai gastronòmic experiencial amb argiles comestibles, begudes i tapes creatives ideat per la mestra, terapeuta i cuinera especialitzada en alimentació conscient Lola Puig.
Com en edicions anteriors, els assistents també tindran l’oportunitat d’escollir la seva peça preferida de l’exposició mitjançant una votació popular. El resultat es donarà a conèixer al final de l’acte inaugural.
Amb aquesta novena edició, Ceràmica Viva reafirma la col·laboració entre el Terracotta Museu i l’Associació de Ceramistes de la Bisbal i consolida la mostra com una plataforma de difusió de la ceràmica actual, contribuint a reforçar la identitat ceramista de La Bisbal d’Empordà com a referent cultural en aquest àmbit.
