A concurs 19 parades del nou mercat municipal de Palamós que s'espera obrir a l'estiu
Les obres de reforma del mercat suposen una inversió de 2.418.625 euros
L’Ajuntament de Palamós ha activat la licitació de les 19 parades interiors del nou Mercat Municipal coincidint amb l’avenç de les obres de reforma integral de l’equipament. El futur mercat, que podria entrar en funcionament abans de l’estiu, vol reforçar la venda de producte fresc i local en un espai més modern, accessible i sostenible.
Amb la publicació del plec, s’obre ara el termini perquè professionals del sector de l’alimentació i altres activitats vinculades al mercat puguin presentar les seves propostes per gestionar una de les parades del futur equipament.
La previsió de l’Ajuntament és que el nou Mercat Municipal de Palamós pugui entrar en funcionament abans de l’estiu vinent, un cop finalitzades les obres de reforma integral. El consistori destaca que el nou espai vol adaptar-se als nous hàbits de consum i oferir un entorn més funcional, sostenible i atractiu tant per als paradistes com per als clients.
Les obres de reforma del mercat suposen una inversió de 2.418.625 euros. D’aquest import, 1.373.700 euros es finançaran a través dels fons Next Generation EU. El projecte manté la ubicació cèntrica de l’equipament i respecta l’estructura actual de l’edifici, però planteja una reforma total tant de l’interior com de la façana per millorar-ne l’eficiència energètica, l’estètica i la funcionalitat.
Pel que fa al disseny, la planta baixa serà completament envidrada per afavorir la transparència visual de l’espai, la connexió amb l’entorn urbà i l’entrada de llum natural. Aquesta planta, amb una superfície de 1.203 metres quadrats, es destinarà a la venda de mercat i inclourà una redistribució de les parades interiors per adaptar-les als criteris comercials actuals i potenciar el producte local i de proximitat.
Les plantes superiors disposaran d’una façana de maó ceràmic massís, amb juntes entre peces per facilitar la ventilació i crear un filtre solar. A més, la planta baixa quedarà lleugerament elevada respecte al carrer per minimitzar els efectes de possibles inundacions en episodis de pluges intenses.
El projecte també incorpora millores destacades en accessibilitat, com la instal·lació d’un ascensor, l’eliminació de desnivells amb l’exterior i la creació de places d’estacionament a la planta primera per a persones amb diversitat funcional. Aquesta primera planta, de 400 metres quadrats, també es destinarà a aparcament de vehicles i serveis complementaris.
