Desmantellat un punt de venda de droga a Sant Feliu de Guíxols amb tres detinguts
Els agents de la Policia Nacional i la Local van intervenir cocaïna, marihuana, haixix, gairebé 960 euros en efectiu i material per preparar dosis
La Policia Nacional i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols han desmantellat un punt de venda de droga al municipi i han detingut tres persones, dos homes i una dona, investigades per un delicte de tràfic de drogues.
La investigació es va iniciar a partir d’informacions anònimes que alertaven de la presumpta venda i consum de substàncies estupefaents en un barri de la localitat. Després de comprovar aquests indicis, els agents van dur a terme diverses gestions que van culminar amb una entrada i escorcoll en un domicili, autoritzats judicialment.
Segons ha informat la policia, en l’escorcoll es van intervenir 27 embolcalls de plàstic que contenien, presumptament, cocaïna, amb un pes total de 13,5 grams. També es va localitzar una bossa amb una substància pulverulenta blanca, també presumptament cocaïna, de 10,2 grams. A més, els agents van comissar 325,65 grams de marihuana, 28,50 grams d’haixix i estris per preparar les dosis.
En l’operació també es va decomissar una motocicleta atribuïda al principal investigat i gairebé 960 euros en metàl·lic. La policia assenyala que dos dels tres arrestats tenien antecedents per fets similars.
En el dispositiu hi van participar de manera coordinada efectius de la Policia Nacional, la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols i unitats canines.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va felicitar la Policia Nacional per l’operatiu i va agrair “l’eliminació d’un punt negre de venda de substàncies estupefaents”, informen.
