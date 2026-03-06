La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols celebra la festa anual amb un increment de plantilla i 21.000 serveis en un any
La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols ha celebrat aquest divendres 6 de març, dos dies abans del que toca, la seva festa anual on el cap de la policia, Marc Peña, junt amb el regidor de Seguretat, Josep Saballs, i l’alcalde, Carles Motas, han aprofitat per felicitar la feina realitzada pel cos durant l’any passat.
Especialment emotius han estat els moments de premiar i honorar les quatre persones que passen a jubilar-se aquest any, als quals se’ls ha donat la possibilitat de parlar i explicar anècdotes. Un d’ells, José Valenzuela, havia recorregut durant molt temps molts indrets de Sant Feliu amb l’alcalde, Carles Motas, visitant tots els racons. De resultes d’aquell intensiu període de recórrer la ciutat, el policia li deia sovint a l’alcalde “em deus unes sabates”. I l’alcalde, abans que Valenzuela es jubilés i durant l’acte, l’ha obsequiat amb unes sabatilles esportives “per poder caminar ara que et jubiles”.
La plantilla de la Policia és ara mateix de 48 efectius. En els discursos dels responsables policial i polítics, s’ha valorat la creació de les quatre últimes places de policia, per fer la unitat de trànsit.
La Policia va realitzar l’any passat 21.101 serveis, amb un 50% de seguretat ciutadana. Es van fer gairebé 600 controls (597), es van realitzar 49 detencions, i es van producir 481 denúncies per infracció de la Llei de Protecció Ciutadana. Quant a inspeccions policials en l’àmbit de policia administratives van ser també gairebé 500 (493) i un miler (989) de controls de trànsit. En total s’han denunciat 17.022 infraccions de trànsit.
Durant l’acte s’han lliurat distincions a agents, així com condecoracions per reconèixer les actuacions més rellevants a l’any que es deixa enrere.
