Projecten un canal paral·lel al riu Daró a la Bisbal d'Empordà per evitar inundacions en episodis de tempesta

El Departament de Territori també estan treballant per fer millores a la zona del Baix Ter que també es veu afectada

El riu Daró a la Bisbal, ple d'aigua.

Gerard Vilà / ACN

La Bisbal d'Empordà

El Departament de Territori i l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà han signat un conveni per licitar la redacció d'un projecte per construir un canal de tres quilòmetres paral·lel al riu Daró i que ha de servir per evitar inundacions en episodis de tempesta. La consellera de Territori, Sílvia Paneque i l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, assenyalen que es tracta d'una obra "històrica" pel municipi i que s'ha tornat "encara més necessària" amb els efectes del canvi climàtic. Paneque ha explicat que també es treballen en milloren en pobles de la zona del Baix Ter, com reforç de la mota del Daró i actuacions a les carreteres, ja que són zones que s'inunden ràpidament quan el riu desborda.

El riu Daró des del pont Vell de la Bisbal

