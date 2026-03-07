Detingut a Platja d’Aro per saltar-se en un dia l’ordre d’allunyament i la prohibició de comunicar-se amb l’exparella
L’home hauria amenaçat la víctima per telèfon i després s’hauria presentat al domicili on viu
La Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha detingut un home de 46 anys per un presumpte delicte de trencament de condemna a una víctima de violència masclista. L’arrestat, considerat un presumpte maltractador, tenia vigent una ordre d’allunyament i una prohibició de comunicació respecte de la seva exparella, de 26 anys, i en un sol dia hauria vulnerat totes dues mesures judicials.
Els fets es remunten a divendres 27 de febrer quan cap a les nou del matí, l’home va trucar a la seva exparella i, segons ella mateixa va explicar a la policia, li va dir que sabia on vivia amb l’actual parella i que els faria mal.
Més tard, cap a les onze, l’home es va presentar davant del domicili on resideix actualment la dona. L’actual parella de la víctima el va veure i, segons les mateixes fonts, també hauria estat amenaçat.
Arran d’aquests fets, l’actual parella va alertar la Policia Local de Platja d’Aro. A més d’explicar què havia passat, va advertir els agents que estava especialment preocupat perquè la víctima es trobava en aquells moments comprant en un supermercat proper i temia que l’home pogués anar-la a buscar.
La recerca
Amb la descripció facilitada, la policia va activar diverses patrulles. Una es va desplaçar fins al supermercat per localitzar i protegir la víctima, mentre que l’altra va iniciar la recerca del sospitós. Els agents el van acabar localitzant i, segons fonts policials, van observar que intentava simular que gravava un vídeo per passar desapercebut. Després d’identificar-lo, van confirmar que es tractava de l’exparella denunciada.
Paral·lelament, l’altra patrulla va trobar la dona al supermercat. La víctima va relatar als policies el que havia passat i va corroborar la versió que ja havia facilitat la seva actual parella, segons indiquen les mateixes fonts.
Després de fer les comprovacions pertinents, els agents van constatar que l’home tenia vigents tant l’ordre de prohibició de comunicació com la d’allunyament, i que presumptament havia incomplert totes dues. Per aquest motiu, el van detenir per un delicte de trencament de condemna. A la víctima, per la seva banda, se li va aixecar l’acta corresponent perquè pogués formalitzar la denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- El comissari i excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, deixa el cos policial
- La llevantada Regina provoca les primeres incidències i deixa 180 litres a Viladrau
- Els amos dels patinets elèctrics hauran de pagar entre 80 i 250 euros per regularitzar-los