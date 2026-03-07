Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Platja d’Aro treu les botigues al carrer, però l’amenaça de pluja aixafa la festa als comerciants

El president de l'Associació d'Empresaris critica les previsions meteorològiques errònies per avui, que han dissuadit visitants en la 26a edició de la Botiga al Carrer

Els carrers de Platja d’Aro s'han omplert de productes i descomptes.

Els carrers de Platja d’Aro s'han omplert de productes i descomptes. / Associació d’Empresaris Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Platja d'Aro

Platja d’Aro celebra aquest cap de setmana la 26a edició de la Botiga al Carrer, una proposta que avui ha tornat a omplir de vida, parades i descomptes els principals eixos comercials del municipi.

L’amenaça de pluja, però, ha dissuadit els visitants. El president de l'Associació d'Empresaris Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Manel Canadell, ha lamentat que «l’amenaça de pluja ens ha perjudicat enormement» i ha assegurat que «estem cansats que, de forma sistemàtica, es facin unes previsions meteorològiques errònies i que després acabi fent un sol de justícia, perquè a nosaltres aquesta falta d’encert ens genera grans pèrdues econòmiques». Aquesta edició ha comptat amb una setantena d’establiments participants.

