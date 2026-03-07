Platja d’Aro treu les botigues al carrer, però l’amenaça de pluja aixafa la festa als comerciants
El president de l'Associació d'Empresaris critica les previsions meteorològiques errònies per avui, que han dissuadit visitants en la 26a edició de la Botiga al Carrer
Platja d’Aro celebra aquest cap de setmana la 26a edició de la Botiga al Carrer, una proposta que avui ha tornat a omplir de vida, parades i descomptes els principals eixos comercials del municipi.
L’amenaça de pluja, però, ha dissuadit els visitants. El president de l'Associació d'Empresaris Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Manel Canadell, ha lamentat que «l’amenaça de pluja ens ha perjudicat enormement» i ha assegurat que «estem cansats que, de forma sistemàtica, es facin unes previsions meteorològiques errònies i que després acabi fent un sol de justícia, perquè a nosaltres aquesta falta d’encert ens genera grans pèrdues econòmiques». Aquesta edició ha comptat amb una setantena d’establiments participants.
