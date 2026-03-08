Malestar a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que genera "alarma social"
Els comerciants de Palamós lamenten que la bona feina dels cossos policials quedi aturada als jutjats
Malestar amb la justícia a Palamós perquè un lladre multireincident amb 59 detencions ha quedat en llibertat, després de declarar davant del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. L'última vegada els Mossos el van arrestar va ser la setmana passada per tres robatoris amb força. En concret, en un var forçar la porta d'entrada a una cafeteria de Palamós -tot i que no es va acabar emportant res-, en un altre va fer el mateix en un forn de pa i va robar deu euros i en el tercer va entrar en un supermercat de la Bisbal i va emportar-se alguns productes. L'Ajuntament de Palamós demana més contundència contra els multireincidents, mentre que els comerciants lamenten que "la bona feina" que fa la policia quedi aturada als jutjats.
Front comú entre els comerciants i l'Ajuntament de Palamós per reclamar a la justícia que actuï contra un lladre multireincident amb prop de 60 detencions per robatoris amb força en establiments del municipi. Tant uns com els altres destaquen la feina de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra a l'hora d'arrestar el sospitós, però lamenten que després "quedi aturat al jutjat". "És el desemparament que patim els municipis, perquè actuem molt, treballem molt i després ens trobem que des de la detenció al judici segueix delinquint", diu l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig.
L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, reclama "contundència i més recursos" per a la justícia.
Per això, Puig reclama "contundència i més recursos" per a la justícia i destaca "l'alarma social" que es genera en els pobles on hi ha multireincidents. Puig considera que és important destinar més mitjans perquè, si no, quan aquestes persones surten en llibertat afecta la convivència, però també als serveis de seguretat que té Palamós, ja que cal destinar-los en bona part a aquestes persones.
Des dels comerciants reconeixen que els cossos de seguretat fan "molt bona feina", però que al final "no entra a la presó, torna a sortir i torna a delinquir". El gerent de l'Associació de Comerciants de Palamós, Ventura Puig, assenyala que són "petits delictes" però que suposen "un important perjudici pel comerciant".
"El problema és que encara que només robi els pocs diners que tingui a la caixa, igualment vol dir que s'ha de trucar a l'assegurança per si ha trencat un vidre o una porta i això pot implicar estar un parell de dies sense tenir obert el negoci", assenyala Puig.
Per això, tant des de l'Ajuntament com des dels comerciants que s'actuï contra aquestes persones i, en concret, contra aquest lladre per l'alarma social que genera al municipi i que, "almenys", s'apliquin mesures de control si se'l deixa en llibertat.
Cartells d'avís
La situació ha derivat en reunions amb els Mossos i la Policia Local i els comerciants per tal de tractar el tema i rebre consells. Més enllà de les recomanacions, però, la situació ha portat els comerciants a engegar iniciatives enginyoses per intentar dissuadir els lladres. Una ha estat la de col·locar cartells a l'entrada dels locals advertint els lladres que no hi ha diners a la caixa i que, per tant, no cal que es molestin a trencar el vidre.
Tot i que el nucli comercial que engloba els carrers Cervantes i Major són els principals llocs on s'han comès els robatoris, la realitat, diu Puig, és que els lladres "actuen a tot arreu".
