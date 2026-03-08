Palamós recuperà el sistema dunar a la platja Gran de Palamós per a protegir del canvi climàtic
L'Ajuntament ha aprovat definitivament en Junta de Govern el projecte de millora de l'accés i transformació d'aquest punt litoral que es renaturalitzarà i que té un cost d'1,5 milions d'euros
L'Ajuntament de Palamós avança en la gran transformació litoral que les obres de reforma del passeig i d'accés a la platja Gran comportaran. Aquest mes s'espera donar per tancades les del passeig, la primera part d'un projecte que avança més enllà. En Junta de Govern Local s'ha aprovat definitivament la segona fase que contempla una actuació que redefinirà el litoral i ho farà tenint en compte els reptes del canvi climàtic. Preveient les pujades del nivell del mar es recuperarà la zona dunar entre el final del passeig i la platja Gran.
La naturalització amb dunes se situarà a l’espai de l’antic aparcament entre el passeig i la platja, amb l’objectiu de reforçar la retenció i estabilització de sorres.
El pressupost de l'actuació és d'1.571.225 euros, el termini d'execució de cinc és finançat pels fons Next Generation.
A banda de la retirada de l'aparcament i la renaturalització, hi ha altres actuacions com la retirada de la capa més contaminada de la sorra de la platja per la pols de sauló que es col·locarà a l'espai de l'antic aparcament com a base de les noves dunes. La part següent es remourà per fer aflorar la sorra més neta.
La zona dunar es protegirà amb límits de vímet natural i tanques de pals i corda. A més, a l'entorn es plantaran espècies pròpies dels sistemes dunars, com herbàcies, arbustives, pins i tamarius.
En l'àmbit dels treballs per millorar l'accés a la platja es contemplen la instal·lació de passarel·les fins a la platja, plataformes de tarima per a dutxes, bancs, i un accés més ampli dels carrers Aragó i Provença.
Tot i que està previst que aquest mes es puguin donar per acabades i estrenar el passeig renovat, els treballs no començarien fins passada la temporada turística.
