Un incendi crema una nau ocupada a Palamós i obliga a desallotjar-la

Els serveis d’emergència van rescatar una tortuga de l’interior i investiguen si una estufa va originar el foc

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu.

Eva Batlle

Palamós

Un incendi va afectar aquest diumenge a la nit una nau ocupada situada al carrer Rentadors de Palamós.

El succés va obligar a activar vuit dotacions dels Bombers, així com efectius de la Policia Local de Palamós, els Mossos d’Esquadra i el SEM.

La nau, d’una sola planta, va quedar totalment afectada. Quan hi van arribar els serveis d’emergència, el foc ja estava molt desenvolupat en dues estances. A l’interior, segons els Bombers, hi havia, a més d’andròmines i objectes dels ocupants, almenys un vehicle.

Una tortuga

Els Bombers van donar l’incendi per extingit cap a dos quarts de deu de la nit. Durant les tasques a l’interior, també van haver de fer un rescat animal: el d’una tortuga que es trobava dins d’una peixera.

Pel que fa als ocupants, segons fonts coneixedores del cas, hi hauria un ocupa il·legal que hi resideix de manera permanent, mentre que la resta hi anirien de tant en tant. Acompanyats pels Bombers, van poder entrar a l’interior de la nau per recuperar les pertinences que havien sobreviscut a les flames. Posteriorment, se’ls va informar que no hi podien pernoctar, ja que la nau presenta perill d’esfondrament arran del foc.

Una estufa

Quant a l’origen de l’incendi, les primeres hipòtesis apunten a una estufa. En qualsevol cas, els fets continuen sota investigació policial.

TEMES

