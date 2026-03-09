Unió de Pagesos denuncia que la mota de Gualta reparada per l'ACA s'ha tornat a trencar amb les darreres pluges
El sindicat critica la "manca d'eficàcia" de l'ens i que els desbordaments han tornat a afectar un camp de pomeres malmès per anteriors temporals
Unió de Pagesos ha denunciat la “manca d’eficàcia” de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en la reparació de la mota de Gualta després que els nous aiguats d’aquest cap de setmana s’hagin tornat a endur una actuació que, segons el sindicat, no va aguantar ni dues setmanes. Els desbordaments també han acabat afectant la resta d’un camp de pomeres que ja havia quedat malmès pels temporals anteriors. El sindicat també demana que s'actuï a la resclosa d'Ullà que els darrers temporals van trencar.
El sindicat agrari assegura que l’obra executada per l’ACA no estava pensada per contenir adequadament la força de l’aigua i atribueix a aquesta actuació deficient bona part dels nous danys registrats a la zona.
En aquest sentit, alerta de la “inoperància” de l’organisme tant en el manteniment de les lleres per facilitar el pas de l’aigua com en l’execució d’obres per reconduir-ne el curs quan ja s’han produït desperfectes.
Unió de Pagesos considera que, malgrat la intensitat de la llevantada de dissabte i diumenge, no es pot parlar d’un episodi extraordinari com els temporals Harry o Glòria. Per això, sosté que el fet que la mota s’hagi tornat a esfondrar evidencia que la intervenció no era prou sòlida per resistir un episodi de pluja intens, però no excepcional.
La problemàtica, però, no se circumscriu només a la mota de Gualta. El sindicat recorda que la resclosa d’Ullà es va trencar a finals de gener pels efectes del temporal Harry i reclama que l’ACA actuï també en aquest punt. Segons denuncia, el trencament lateral de la resclosa altera el curs natural del riu i provoca que l’aigua s’endugui tot allò que troba al seu pas.
Els efectes del temporal Harry ja van ser especialment greus als camps de cultiu de la zona, on l’erosió va deixar finques cobertes de sorra i pedres. Entre les més afectades hi havia un camp de pomeres situat aigües avall, que, segons el sindicat, va desaparèixer pràcticament del tot. Ara, després del nou episodi de pluges i del deteriorament de la mota reparada, la resta d’aquest camp també s’ha perdut, i hi ha el temor que la situació pugui acabar afectant una altra explotació de pomeres propera.
Restauració de les motes
Davant d’aquesta situació, Unió de Pagesos exigeix a l’ACA “la mateixa diligència” que reclama a altres administracions i demana una restauració adequada de les motes, així com el manteniment de les lleres netes de vegetació i brossa perquè l’aigua pugui circular sense desbordar-se ni malmetre els conreus.
El sindicat també ha reclamat als Serveis Territorials d’Agricultura a Girona que compleixin el compromís d’elaborar un informe detallat dels danys causats pels temporals a les comarques gironines. Aquest document, remarca, és imprescindible perquè la pagesia afectada pels desbordaments pugui optar als ajuts destinats a recuperar la productivitat de les finques.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Malestar a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que genera 'alarma social
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Aquests són els guanyadors dels primers Premis Girona Delícia