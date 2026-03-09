Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
barri de la Font de la Pólvoradesapareguts GironaLa FagedaJoc de cartesDavid UclésJoan LaportaIranpremis Girona Delícia
instagramlinkedin

Unió de Pagesos denuncia que la mota de Gualta reparada per l'ACA s'ha tornat a trencar amb les darreres pluges

El sindicat critica la "manca d'eficàcia" de l'ens i que els desbordaments han tornat a afectar un camp de pomeres malmès per anteriors temporals

La mota de Gualta que els aiguats han tornat a trencar.

La mota de Gualta que els aiguats han tornat a trencar. / Unió de Pagesos

Redacció

Redacció

Gualta

Unió de Pagesos ha denunciat la “manca d’eficàcia” de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en la reparació de la mota de Gualta després que els nous aiguats d’aquest cap de setmana s’hagin tornat a endur una actuació que, segons el sindicat, no va aguantar ni dues setmanes. Els desbordaments també han acabat afectant la resta d’un camp de pomeres que ja havia quedat malmès pels temporals anteriors. El sindicat també demana que s'actuï a la resclosa d'Ullà que els darrers temporals van trencar.

El sindicat agrari assegura que l’obra executada per l’ACA no estava pensada per contenir adequadament la força de l’aigua i atribueix a aquesta actuació deficient bona part dels nous danys registrats a la zona.

En aquest sentit, alerta de la “inoperància” de l’organisme tant en el manteniment de les lleres per facilitar el pas de l’aigua com en l’execució d’obres per reconduir-ne el curs quan ja s’han produït desperfectes.

Unió de Pagesos considera que, malgrat la intensitat de la llevantada de dissabte i diumenge, no es pot parlar d’un episodi extraordinari com els temporals Harry o Glòria. Per això, sosté que el fet que la mota s’hagi tornat a esfondrar evidencia que la intervenció no era prou sòlida per resistir un episodi de pluja intens, però no excepcional.

La problemàtica, però, no se circumscriu només a la mota de Gualta. El sindicat recorda que la resclosa d’Ullà es va trencar a finals de gener pels efectes del temporal Harry i reclama que l’ACA actuï també en aquest punt. Segons denuncia, el trencament lateral de la resclosa altera el curs natural del riu i provoca que l’aigua s’endugui tot allò que troba al seu pas.

Els efectes del temporal Harry ja van ser especialment greus als camps de cultiu de la zona, on l’erosió va deixar finques cobertes de sorra i pedres. Entre les més afectades hi havia un camp de pomeres situat aigües avall, que, segons el sindicat, va desaparèixer pràcticament del tot. Ara, després del nou episodi de pluges i del deteriorament de la mota reparada, la resta d’aquest camp també s’ha perdut, i hi ha el temor que la situació pugui acabar afectant una altra explotació de pomeres propera.

Restauració de les motes

Davant d’aquesta situació, Unió de Pagesos exigeix a l’ACA “la mateixa diligència” que reclama a altres administracions i demana una restauració adequada de les motes, així com el manteniment de les lleres netes de vegetació i brossa perquè l’aigua pugui circular sense desbordar-se ni malmetre els conreus.

Notícies relacionades i més

El sindicat també ha reclamat als Serveis Territorials d’Agricultura a Girona que compleixin el compromís d’elaborar un informe detallat dels danys causats pels temporals a les comarques gironines. Aquest document, remarca, és imprescindible perquè la pagesia afectada pels desbordaments pugui optar als ajuts destinats a recuperar la productivitat de les finques.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents