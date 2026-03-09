Visitaran 1.000 jardins de Begur, Palafrugell, Pals i Regencós per intentar que es retirin les plantes invasores
El projecte Naturabegur de l'associació Biosfera busca ajudar la ciutadania a reconèixer aquestes espècies i oferir alternatives
Visitaran un miler de jardins de Begur, Palafrugell, Pals i Regencós per informar els propietaris de les plantes invasores que tenen, dels impactes ecològics que poden causar i proposaran alternatives amb plantes autòctones o espècies exòtiques no invasores. Es tracta del projecte "Arrenca les plantes invasores del teu jardí", una iniciativa de sensibilització ambiental del projecte Naturabegur, de l'associacio Biosfera, que vol reduir la presència d'espècies exòtiques invasores a l'Espai d'Interès Natural (EIN) de les Muntanyes de Begur.
Segons el coordinador del projecte Naturabegur, Arnau Sargatal, moltes de les plantes invasores que avui afecten els ecosistemes naturals de Catalunya han arribat a través de la jardineria ornamental. Sargatal recorda que una planta introduïda inicialment com a element decoratiu pot acabar escapant al medi natural i expandir-se ràpidament, amb conseqüències sobre la flora autòctona i els hàbitats.
Per la seva banda, el tècnic del projecte, Aleix Castejón, assenyala que la iniciativa busca ajudar la ciutadania a reconèixer aquestes espècies i oferir alternatives adequades perquè els jardins continuïn sent espais atractius, però també respectuosos amb l’entorn natural.
Entre les espècies que generen més preocupació hi ha l’ungla de gat (Carpobrotus spp.), molt estesa en zones costaneres i amb gran capacitat per colonitzar espais naturals i desplaçar la vegetació autòctona. També es consideren problemàtiques altres plantes que sovint s’escapen dels jardins particulars, com la figuera de moro, l’atzavara o el plomall de la pampa.
La iniciativa inclou, a més, sessions de difusió dirigides a empreses i professionals del sector de la jardineria, com ara empreses de manteniment, centres de jardineria i tècnics municipals. L’objectiu és fomentar pràctiques d’enjardinament més sostenibles i evitar la comercialització o l’ús d’espècies amb potencial invasor.
Implicació del sector privat
Des de Naturabegur remarquen que frenar l’expansió d’aquestes plantes requereix la implicació conjunta de les administracions, els professionals de la jardineria i la ciutadania. Aleix Castejón constata que "és important que els centres de jardineria s’impliquin en aquest canvi: no té gaire sentit que es venguin plantes amb potencial invasor i que després acabin plantades en jardins particulars des d’on poden escapar cap als espais naturals", constata.
El projecte defensa que els jardins particulars poden convertir-se en aliats de la biodiversitat si s’hi planten espècies adequades i adaptades al territori.
Amb aquesta campanya, es vol actuar sobre una de les principals vies de propagació de les plantes exòtiques invasores i, alhora, promoure un canvi d’hàbits en la jardineria domèstica i municipal per reforçar la conservació de la biodiversitat a les Muntanyes de Begur.
Actuacions per terra i mar
El projecte Naturabegur ha iniciat un programa integral d’actuacions per reforçar la conservació de la biodiversitat a l’Espai d’Interès Natural (EIN) Muntanyes de Begur, un entorn marítimoterrestre considerat de gran valor ecològic a la Costa Brava. La iniciativa contempla deu accions a terra i mar. Liderada per l’associació BIOSFERA, combina gestió activa, recerca científica, educació ambiental i participació ciutadana amb l’objectiu de preservar els hàbitats i les espècies d’aquest espai natural. La retirada de plantes invasores és una de les accions, però n'hi ha d'altres com la retirada d'elements que contanimen el mar com arts de pesca abandonades o la restauració d'hàbitats degradats.
