Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica
El pailebot Pascual Flores es podrà visitar del 12 al 15 de març i s'oferiran navegacions de tres hores per la costa
El pailebot Pascual Flores, un veler de 1917 construït per al comerç de la sal amb ports del Mediterrani i d'Àfrica, es troba al port de Palamós. Aquest veler clàssic, considerat un dels símbols dels últims grans velers mercants del Mediterrani, estarà atracat al Moll Museu de la Pesca i es podrà visitar del 12 al 15 de març, període durant el qual també s’oferiran navegacions de prop de tres hores per la costa.
Construït a Torrevella l’any 1917 per al comerç de la sal amb ports del Mediterrani i d’Àfrica, el Pascual Flores ha estat restaurat recentment per la Fundación Nao Victoria. La seva estada a Palamós s’emmarca dins la gira europea que aquest 2026 l’ha de portar a una vintena de ports d’Espanya, França, Alemanya, el Regne Unit, Noruega, Holanda i Dinamarca, participant en festivals marítims i esdeveniments culturals com a museu flotant del patrimoni naval.
Durant la seva presència al port baixempordanès, els visitants podran pujar a bord i recórrer les cobertes de fusta d’aquest vaixell de 34 metres d’eslora, 8 metres de mànega i 415 metres quadrats de superfície vèlica. L’activitat permetrà conèixer de prop la història del navili i també com és la vida a bord d’una embarcació d’aquestes característiques.
A més de les visites, el vaixell oferirà la possibilitat de navegar-hi a bord compartint experiència amb la tripulació.
Les entrades per navegar o visitar la coberta es podran adquirir al vaixell o a través de la web de la fundació. També ofereixen visites guiades per a escoles i associacions.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- La Fageda inverteix en nova maquinària que permetrà generar nous llocs de treball i elaborar nous productes
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues