Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica

El pailebot Pascual Flores es podrà visitar del 12 al 15 de març i s'oferiran navegacions de tres hores per la costa

El paielbot Pascual Flores.

El paielbot Pascual Flores. / Fundación Nao Victoria

Redacció

Redacció

Palamós

El pailebot Pascual Flores, un veler de 1917 construït per al comerç de la sal amb ports del Mediterrani i d'Àfrica, es troba al port de Palamós. Aquest veler clàssic, considerat un dels símbols dels últims grans velers mercants del Mediterrani, estarà atracat al Moll Museu de la Pesca i es podrà visitar del 12 al 15 de març, període durant el qual també s’oferiran navegacions de prop de tres hores per la costa.

Construït a Torrevella l’any 1917 per al comerç de la sal amb ports del Mediterrani i d’Àfrica, el Pascual Flores ha estat restaurat recentment per la Fundación Nao Victoria. La seva estada a Palamós s’emmarca dins la gira europea que aquest 2026 l’ha de portar a una vintena de ports d’Espanya, França, Alemanya, el Regne Unit, Noruega, Holanda i Dinamarca, participant en festivals marítims i esdeveniments culturals com a museu flotant del patrimoni naval.

Durant la seva presència al port baixempordanès, els visitants podran pujar a bord i recórrer les cobertes de fusta d’aquest vaixell de 34 metres d’eslora, 8 metres de mànega i 415 metres quadrats de superfície vèlica. L’activitat permetrà conèixer de prop la història del navili i també com és la vida a bord d’una embarcació d’aquestes característiques.

A més de les visites, el vaixell oferirà la possibilitat de navegar-hi a bord compartint experiència amb la tripulació.

Les entrades per navegar o visitar la coberta es podran adquirir al vaixell o a través de la web de la fundació. També ofereixen visites guiades per a escoles i associacions.

