La Bisbal d'Empordà vol mobilitzar uns 300 pisos buits i diversos solars municipals per dedicar-los a habitatge social
S'oferiran incentius fiscals als propietaris i l'objectiu és donar resposta a la demanda alta de lloguer al poble
La Bisbal d'Empordà vol mobilitzar uns 350 pisos buits que té al municipi i diversos solars per dedicar-los a habitatge social. La idea de l'Ajuntament és donar facilitats fiscals als propietaris, com deduccions en l'Impost de Béns i Immobles (IBI) o assegurances de cobrament del lloguer. A més, el consistori ha detectat diversos solars municipals que es podrien posar a disposició de la Generalitat per a la construcció d'habitatge social. D'aquesta manera, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà vol posar solució a la demanda de lloguer que hi ha a la ciutat i que, reconeix l'alcalde, Òscar Aparicio, suposa "un problema". Tot plegat està recollit en el Pla Local d'Habitatge (PLH) que preveu un increment mitjà d'uns 330 habitatges fins al 2032.
El pla contempla també que hi ha 5.102 habitatges a la capital del Baix Empordà, dels quals aproximadament n'hi ha 300 que estan buits, el que suposa gairebé un 7% del total i que són els que es pretén mobilitzar. Actualment, el parc social a la ciutat és de 273 habitatges, la immensa majoria (268) són de protecció oficial i cinc més són del consistori. D'aquesta manera es vol incrementar l'habitatge social amb la cessió dels solars i la mobilització de pisos buits. Val a dir que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) contempla un potencial de 7.234 domicilis a la Bisbal d'Empordà.
Des de l'Ajuntament destaquen que amb la diagnosi feta és el moment d'actuar en aquest àmbit i assenyalen que ha estat una "prioritat" per a l'equip de govern. Aparicio reconeix que "es preveu una mancança d'habitatge en el futur", derivats especialment de la manca d'oferta de pisos de lloguer al poble.
L'alcalde assenyala que quan van entrar a governar van considerar que "s'havia d'atacar aquest problema d'arrel" i assenyala que amb totes les dades sobre la taula han obert el període de participació per valorar les mesures que l'Ajuntament ha pensat, però també per les aportacvions que vulguin fer els ciutadans.
Un cop acabat el termini, el que es farà serà aprovar el Pla Local d'Habitatge, que a la pràctica, implicarà la mobilització dels pisos buits a través de les mesures per incentivar els propietaris i la cessió dels solars a la Generalitat per constrtuir.
"Posarem aquests solars a disposició de la conselleria perquè puguin fer aquestes promocions de pisos protegits, amb la qual cosa la promoció ja no va a càrrec de l'Ajuntament sinó del privat, en col·laboració amb la Generalitat. D'aquesta manera es desenvoluparan diversos sectors que malhauradament encara no ho han pogut fer", remarca Aparicio.
