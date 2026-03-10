Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí

Els serveis d’emergència han activat un dispositiu de rescat, però la víctima, que feia el camí de ronda, ja havia perdut la vida quan l’han localitzada.

Un helicòpter dels Bombers, en una imatge d'arxiu.

Eva Batlle

Torroella de Montgrí

Els serveis d’emergència han actuat aquest dimarts al matí a Torroella de Montgrí arran de la caiguda mortal d’una dona des d’un penya-segat mentre feia el camí de ronda. L’avís de l’accident s’ha rebut cap a tres quarts d’una del migdia.

Segons les primeres informacions, la víctima caminava amb una altra dona per un camí al costat de la costa, a la zona de cala Montgó, quan per causes que s’estan investigant ha caigut des d’uns 40 metres d’alçada.

La caiguda s’ha produït a prop de l’anomenada roca de la Cadira, a uns 100 metres de la platja.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers han mobilitzat set dotacions, entre elles l’helicòpter amb els rescatadors del GRAE. Quan han arribat fins a la víctima, ja havia perdut la vida.

Els sanitaris del SEM n’han certificat la mort. Els Mossos d’Esquadra consideren que es tractaria d’un fet accidental i han obert diligències informatives sobre el succés.

