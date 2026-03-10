Impulsen una campanya de micromecentage per restaurar de la façana del Casino La Constància de Sant Feliu de Guíxols
L'objectiu és aconseguir 40.000 euros inicials per abordar les obres més urgents de la primera de les quatre fases
L'entitat Hispania Nostra i la junta directiva del Casino de Sant Feliu de Guíxols han impulsat una campanya de micromecenatge per finançar les obres de restauració de l'emblemàtica façana d'aquest edifici, declarat Bé d'Interès Cultural. La iniciativa té com a objectiu recollir uns 40.000 euros, que són els més urgents per poder abordar les obres més necessàries en aquest equipament, que ha patit un important deteriorament amb el pas dels anys. Amb els diners es pretén rehabilitar espais molt afectats com la balconada. De totes maneres, els impulsors de la iniciativa esperen poder aconseguir fins a 80.000 euros, que permetria restaurar també la resta de la façana que també ha quedat malmesa.
El micomecenatge, però, és només una part del finançament que es necessita per poder rehabilitar completament l'edifici. De fet, els impulsors assenyalen que la restauració completa té un pressupost de 810.000 euros, dividit en quatre fases. Una primera i més urgent que és la que s'ha de cofinançar amb els diners del micromecenatge és la façana de la Rambla del Portalet. El pressupost total per refer aquesta zona és de 170.000 euros.
En una segona fase es contempla la rehabilitació de la façana lateral, que és la que dona al Passeig de Guíxols i que s'ha calculat que es necessitaran 290.000 euros per posar-la al dia. Aquesta és la fase amb un import més alt. Una tercera fase contempla la millora de la part posterior, que dona al carrer Sant Roc, per valor de 200.000 euros i l'última fase preveu la rehabilitació i millora de portes i finestres per 150.000 euros.
Tot plegat compta amb una subvenció de 200.000 euros del Departament de Cultura de la Generalitat per a l'execució de les dues primeres fases. La primera i més urgent està previst que comenci el setembre de 2026 i que estigui llesta a finals d'any, mentre que la segona es farà entre gener i juny de 2027.
Inaugurat el 1888, el Casino La Constància ha estat un referent cultural i social per Sant Feliu de Guíxols. La seva construcció va ser possible gràcies a les aportacions dels socis, que a causa de la manca de recursos, van finançar el projecte mitjançant participacions.
El 1899, es va ampliar l'edifici amb una nova façana lateral i la torre de triple cúpula. El 1929 es va realitzar una segona ampliació que va consolidar la seva estructura. Durant les dècades del 1950 al 1980, el Casino va estar en risc de demolició a causa de l'especulació immobiliària, però la pressió veïnal va aconseguir que fos declarat Bé d'Interès Cultural el 1978 i va assegurar així la seva preservació.
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- La Fageda inverteix en nova maquinària que permetrà generar nous llocs de treball i elaborar nous productes
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo