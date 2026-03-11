Entitats ecologistes alerten que el POUM de Pals preveu un creixement "desproporcionat" amb 1.815 habitatges
Denuncien que posa en risc la pineda i les dunes de la platja
SOS Costa Brava i Salvem la Platja de Pals han presentat al·legacions al nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Pals, al Baix Empordà, en fase d'informació pública, perquè consideren que planteja uns creixements urbanístics "absolutament desproporcionats" i incorpora decisions "que amenacen espais d'alt valor natural", especialment a la platja. Les entitats veuen exagerat el creixement previst de fins a 1.815 habitatges nous, segons la memòria d'ordenació, o 2.124 segons l'informe de sostenibilitat ambiental, així com la previsió de 434 habitatges en sòls urbanitzables i quatre hotels nous. Segons les entitats, les xifres evidencien un model de desenvolupament "incompatible" amb els valors naturals i paisatgístics del municipi.
En les al·legacions, SOS Costa Brava i Salvem la Platja de Pals denuncien també irregularitats en el procediment de tramitació del POUM i exposen que l'Ajuntament ha sotmès el document a informació pública com a "segona aprovació inicial", recuperant un expedient iniciat fa prop d'11 anys. Segons les entitats, aquesta manera de procedir pretén convalidar tràmits antics i evitar passos essencials com l'avanç del POUM, l'anàlisi d'alternatives reals i viables i un programa de participació ciutadana complet, elements "obligatoris" en la formulació o revisió d'un POUM.
Entre els punts principals, les entitats posen el focus en la defensa de la pineda i l'hàbitat dunar de la Platja de Pals i reclamen eliminar els sectors de creixement que afecten aquests hàbitats d'interès comunitari prioritari. En especial, qüestionen l'àmbit de Rodors i exigeixen retirar els sectors Rodors I i Rodors II. Remarquen que el primer preveu 18,92 hectàrees amb 148 habitatges i sostre hoteler, i el segon inclou noves previsions que comporten, entre d'altres, el sacrifici de 2,5 hectàrees per implantar-hi un hotel. Les entitats recorden que el Parlament ja va instar el Govern a protegir els sectors Rodors–Roca Blanca i a garantir la protecció efectiva de la zona de dunes i pinedes de Pals.
Les al·legacions també reclamen eliminar el vial nord per les afectacions sobre connectors naturals, zones inundables i la mateixa pineda mediterrània sobre duna, i s'oposen a la previsió de creixements en zones amb risc d'inundació. En aquest sentit, les entitats subratllen la insuficiència de l'estudi d'inundabilitat del POUM perquè indiquen que no analitza adequadament la zona més conflictiva de la Platja de Pals ni altres àmbits sensibles del municipi.
Un altre dels punts destacats és l'oposició al PAU dels Jonquers, que les entitats descriuen com un àmbit inundable i en zona de flux preferent, així com la petició de suprimir l'àmbit urbanitzable d'Interpals, que afecta dunes en pineda, terrenys amb valor connector i funciona com a pulmó verd de la Platja de Pals.
Finalment, SOS Costa Brava i Salvem la Platja de Pals consideren desproporcionada la previsió d'una gran zona industrial de 9,4 hectàrees i reclamen reduir-la a l'àrea estrictament necessària, evitant afectar sòl agrícola i inundable, així com revisar l'excés de zones d'activitat econòmica i la manca de justificació de les previsions de creixement del conjunt del planejament.
Les entitats adverteixen també la inexistència d'una "veritable anàlisi d'alternatives reals d'ordenació". "El POUM de Pals es limita a valorar l'alternativa 0 consistent en continuar amb el PGOU de 1987, l'alternativa 1 corresponent a una versió del POUM aprovada inicialment l'any 2015 i tombada per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i pel Departament de Medi Ambient, i l'alternativa 2 amb els creixements desmesurats, que és la finalment seleccionada", critiquen.
Els ecologistes exposen que les alternatives 0 i 1 són "inviables i contràries a dret" perquè no s'ajusta al Pla Director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí i preveure creixements en zones forestals, en terrenys amb pendents superiors al 20% i en àrees protegides. Per aquest motiu, exigeixen que es plantegin alternatives "reals" amb creixements limitats al 10, 20 i 30%, seleccionant la de menor impacte ambiental i territorial.
"A Pals ens hi juguem molt: dunes, pinedes i zones inundables no poden convertir-se en moneda de canvi d'un planejament sobredimensionat", assenyalen les entitats que advoquen per un POUM que reculli un creixement mínim, alternatives reals i garanties ambientals.
