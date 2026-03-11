L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA
El govern expressa el rebuig a una campanya de desprestigi a les xarxes amb imatges amb "errors" i "incoherències"
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha expressat el seu rebuig a la campanya de desprestigi que, segons el consistori, s’ha difós en els darrers dies a través de publicacions a les xarxes socials de la formació política SOM Calonge i Sant Antoni i de la seva regidora, Maria Creu Guerrero. S'estan estudiant els continguts publicats i les possibles responsabilitats jurídiques que se’n puguin derivar.
El consistori assegura, però, que les imatges han estat generades o manipulades amb intel·ligència artificial i que contenen “múltiples errors i incoherències” pel que fa a localitzacions, elements de senyalització, mobiliari urbà i textos de cartelleria.
Segons fonts municipals, aquestes publicacions mostren imatges de contenidors desbordats i acumulacions de residus al municipi amb la finalitat de denunciar un presumpte mal funcionament del servei de neteja.
Mostra, per exemple, contenidors que no es corresponen amb els models existents, deformats i amb inscripcions inintel·ligibles.
A les imatges que han analitzat apareixen "senyals de trànsit inexistents, deformades o amb textos inintel·ligibles". També "es fa especialment evident: un passeig que no es correspon a la realitat i un cubell d’escombraries on es veu la inscripció incompleta “SANTANT”".
L’equip de govern considera que es tracta d’una campanya política basada en informacions falses, desqualificacions i continguts que, al seu parer, perjudiquen greument la imatge institucional de l’Ajuntament i la reputació del municipi.
En el comunicat, el consistori recorda que la crítica política i el debat sobre la gestió municipal formen part de la vida democràtica, però sosté que la llibertat d’expressió no empara la difusió d’informacions manifestament falses ni accions orientades a desacreditar institucions públiques o les persones que en formen part.
L’Ajuntament també adverteix que l’ordenament jurídic protegeix el dret a l’honor i a la reputació, i apunta que la difusió d’acusacions falses o continguts manipulats podria donar lloc a accions legals. En aquest sentit, assegura que ja està analitzant els continguts publicats i les possibles responsabilitats jurídiques que se’n puguin derivar.
Finalment, el consistori afirma que continuarà treballant “amb transparència i responsabilitat” al servei de la ciutadania i en defensa d’un debat públic basat en el respecte institucional, el rigor i la veracitat dels fets.
