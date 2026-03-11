Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’ONCE ha repartit 35.000 euros a Santa Cristina d’Aro

El cupó premiat en el sorteig del 10 de març s'ha venut al punt de venda del carrer Monturiol

El venedor de Santa Cristina d'Aro que ha venut el cupó premiat. / ONCE

Redacció

Santa Cristina d'Aro

L’ONCE ha repartit 35.000 euros a Santa Cristina d’Aro en el sorteig del Cupó Diari d’ahir, 10 de març.

Antonio Correa, venedor de l’ONCE, ha venut el cupó afortunat des del punt de venda situat al Carrer Monturiol, 4.

Santa Cistina d’Aro pertany a l’agència de l’ONCE a Girona que presta serveis personalitzats a 357 afiliats i afiliades i compta amb 135 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.

El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.

Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels 20.900 agents venedors, 2.500 d’ells a Catalunya.

TEMES

