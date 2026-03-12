126 vacants de feina ofertes a l'Speed Dating de Calonge i Sant Antoni
La jornada ha comptat amb la participació d'una trentena d'empreses i s'han realitzat 590 entrevistes
La jornada Speed Dating de Calonge i Sant Antoni va oferir un total de 126 vacants per cobrir de llocs de treball que oferien una trentena d'empreses. Hi ha hagut prop de 170 candidats i candidates que s’han inscrit per presentar-se a unes 590 entrevistes de feina en total. L’Speed Dating consisteix en un sistema d’entrevistes ràpides de prop de deu minuts.
L'Speed Dating són unes jornades ocupacionals que es porten a terme des de 2018, promogudes conjuntament per l'Oficina ACTIVA de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà i la Cambra de Comerç de Palamós.
Han inaugurat la jornada a primera hora del matí la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Almudena Páez, la també regidora del govern local, Lídia Sánchez, la vicepresidenta tercera del Consell Comarcal del Baix Empordà, Agnès Gasull, i el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages. “Amb iniciatives com aquesta, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni reafirma el seu compromís amb la promoció de l’ocupació local, el suport al teixit empresarial i la dinamització econòmica del municipi” han coincidit les regidores Almudena Páez i Lídia Sánchez.
També hi ha estat present el departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, que ha informat els assistents sobre el funcionament dels processos selectius de l’administració pública i sobre com accedir a les ofertes de feina municipals. D’altra banda, l’Oficina de Català de Calonge i Sant Antoni, vinculada al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), ha explicat els serveis que ofereix per ajudar els comerços a utilitzar el català en l’atenció al públic.
Els sectors representats han estat diversos, tot i que destaca especialment l’hostaleria, a causa de la proximitat de la temporada turística. Les ofertes han estat vinculades al comerç, la restauració, el sector hoteler, els serveis, el manteniment, la neteja, la indústria o els serveis comercials i assegurances. Entre els perfils professionals més buscats hi trobem cambrers, cuiners, ajudants de cuina, recepcionistes d’hotel o càmping, dependents de comerç, personal de supermercat, socorristes, operaris, mossos de magatzem, personal de neteja, jardiners, personal de manteniment, comercials o especialistes del sector metall, entre d’altres.
Jornada per a joves
Paral·lelament, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ja treballa en una iniciativa adreçada especialment al jovent del municipi: l’Speed Dating Jove, que el 21 de maig viurà la seva segona edició. L’objectiu del consistori és continuar fomentant les oportunitats laborals i apropar el món laboral a la població jove.
