Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
explosió PorqueresPreus GasolinaAP-7Girona+NetaEscudero FCFGirona DelíciaEnric XutglàFjellerup
instagramlinkedin

126 vacants de feina ofertes a l'Speed Dating de Calonge i Sant Antoni

La jornada ha comptat amb la participació d'una trentena d'empreses i s'han realitzat 590 entrevistes

Representants municipals a l'Speed Dating.

Representants municipals a l'Speed Dating. / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Redacció

Redacció

Calonge i Sant Antoni

La jornada Speed Dating de Calonge i Sant Antoni va oferir un total de 126 vacants per cobrir de llocs de treball que oferien una trentena d'empreses. Hi ha hagut prop de 170 candidats i candidates que s’han inscrit per presentar-se a unes 590 entrevistes de feina en total. L’Speed Dating consisteix en un sistema d’entrevistes ràpides de prop de deu minuts.

L'Speed Dating són unes jornades ocupacionals que es porten a terme des de 2018, promogudes conjuntament per l'Oficina ACTIVA de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà i la Cambra de Comerç de Palamós.

Han inaugurat la jornada a primera hora del matí la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Almudena Páez, la també regidora del govern local, Lídia Sánchez, la vicepresidenta tercera del Consell Comarcal del Baix Empordà, Agnès Gasull, i el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages. “Amb iniciatives com aquesta, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni reafirma el seu compromís amb la promoció de l’ocupació local, el suport al teixit empresarial i la dinamització econòmica del municipi” han coincidit les regidores Almudena Páez i Lídia Sánchez.

També hi ha estat present el departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, que ha informat els assistents sobre el funcionament dels processos selectius de l’administració pública i sobre com accedir a les ofertes de feina municipals. D’altra banda, l’Oficina de Català de Calonge i Sant Antoni, vinculada al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), ha explicat els serveis que ofereix per ajudar els comerços a utilitzar el català en l’atenció al públic.

Els sectors representats han estat diversos, tot i que destaca especialment l’hostaleria, a causa de la proximitat de la temporada turística. Les ofertes han estat vinculades al comerç, la restauració, el sector hoteler, els serveis, el manteniment, la neteja, la indústria o els serveis comercials i assegurances. Entre els perfils professionals més buscats hi trobem cambrers, cuiners, ajudants de cuina, recepcionistes d’hotel o càmping, dependents de comerç, personal de supermercat, socorristes, operaris, mossos de magatzem, personal de neteja, jardiners, personal de manteniment, comercials o especialistes del sector metall, entre d’altres.

Notícies relacionades

Jornada per a joves

Paral·lelament, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ja treballa en una iniciativa adreçada especialment al jovent del municipi: l’Speed Dating Jove, que el 21 de maig viurà la seva segona edició. L’objectiu del consistori és continuar fomentant les oportunitats laborals i apropar el món laboral a la població jove.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
  2. Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
  3. Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
  4. Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
  5. Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
  6. David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
  7. Assalt violent en una casa de Sant Jordi Desvalls: amenacen una parella amb una arma de foc i fereixen l'home
  8. Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil

Els desfibril·ladors públics de les comarques gironines han salvat 114 vides en quinze anys

Els desfibril·ladors públics de les comarques gironines han salvat 114 vides en quinze anys

Miquel Sàmper defensa la importància del castell de Santa Pau i la seva recuperació per a la Garrotxa

Miquel Sàmper defensa la importància del castell de Santa Pau i la seva recuperació per a la Garrotxa

Llagostera tanca el pressupost 2025 amb un estalvi net positiu de 760.133 euros i més d’1,3 milions de romanent

Llagostera tanca el pressupost 2025 amb un estalvi net positiu de 760.133 euros i més d’1,3 milions de romanent

L'Aeroport de Girona creix al febrer en passatgers, però continua per sota del 2025

L'Aeroport de Girona creix al febrer en passatgers, però continua per sota del 2025

Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7

Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7

El Tribunal Suprem frena els encàrrecs directes a l’empresa pública de Figueres, Fisersa

El Tribunal Suprem frena els encàrrecs directes a l’empresa pública de Figueres, Fisersa

Les 3 avaries més comunes després de l'hivern que et poden costar fins a 1.400 euros

Les 3 avaries més comunes després de l'hivern que et poden costar fins a 1.400 euros

El TSJC avala que Girona cobri la taxa d’escombraries als pisos turístics com a activitat econòmica

El TSJC avala que Girona cobri la taxa d’escombraries als pisos turístics com a activitat econòmica
Tracking Pixel Contents