La festa del 7è Castellum de Fontanilles portarà Fira de l'Oli i Diada Castellera
Una desena de productors d'oli de l'Empordà i el Penedès oferiran el seu producte
Fontanilles celebrarà el proper diumenge dia 15 de març, la festa del 7è Castellum amb una diada castellera, una fira dedicada a l'oli, unes activitats com el tir a l'arc i un dinar d'arrossada que cada any aplega a unes 400 persones.
La Fira de l'Oli presentarà fins a deu olis de marques tant de l'Empordà com del Pirineu passant pel Penedès. Algunes d'elles premiades com a millors olis de Catalunya i també de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques.
L'aixecada de castells en un moment de l'any que les colles estan en fase de preparació de cara a la propera temporada anirà a càrrec dels Marrecs de Salt, la colla Castellera de Figueres i els Esperxats de l'Estany. També i com a novetat d'aquesta edició, la colla Castellers del Montgrí de recent creació, farà una demostració del seu nivell.
La matinal es complementarà amb diferents activitats per a tots els públics i es clourà amb el popular dinar d'arrossada (tiquet de18 euros amb reserva prèvia a l'Ajuntament i on cal portar els estris per menjar i beure) i el sorteig d'una cinquantena d'obsequis donats pels col.laboradors.
- La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
- Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
- David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
- Assalt violent en una casa de Sant Jordi Desvalls: amenacen una parella amb una arma de foc i fereixen l'home
- Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil