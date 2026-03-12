Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La festa del 7è Castellum de Fontanilles portarà Fira de l'Oli i Diada Castellera

Una desena de productors d'oli de l'Empordà i el Penedès oferiran el seu producte

La festa Castellum de Fontanilles, en una passada edició.

La festa Castellum de Fontanilles, en una passada edició. / Ajuntament de Fontanilles

Redacció

Redacció

Fontanilles

Fontanilles celebrarà el proper diumenge dia 15 de març, la festa del 7è Castellum amb una diada castellera, una fira dedicada a l'oli, unes activitats com el tir a l'arc i un dinar d'arrossada que cada any aplega a unes 400 persones.

La Fira de l'Oli presentarà fins a deu olis de marques tant de l'Empordà com del Pirineu passant pel Penedès. Algunes d'elles premiades com a millors olis de Catalunya i també de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques.

L'aixecada de castells en un moment de l'any que les colles estan en fase de preparació de cara a la propera temporada anirà a càrrec dels Marrecs de Salt, la colla Castellera de Figueres i els Esperxats de l'Estany. També i com a novetat d'aquesta edició, la colla Castellers del Montgrí de recent creació, farà una demostració del seu nivell.

Notícies relacionades

La matinal es complementarà amb diferents activitats per a tots els públics i es clourà amb el popular dinar d'arrossada (tiquet de18 euros amb reserva prèvia a l'Ajuntament i on cal portar els estris per menjar i beure) i el sorteig d'una cinquantena d'obsequis donats pels col.laboradors. 

