Les escoles de Palamós i el centre Els Àngels comparteixen un projecte pioner d’inclusió
El programa municipal connecta 251 alumnes de 5è de primària amb el centre comarcal d’educació especial en un itinerari pedagògic estructurat
Palamós connecta 251 alumnes de 5è de primària de diversos centres amb el Centre d'Educació Especial Els Àngels amb l'objectiu amb el programa Zero Barreres, un model d'inclusió educativa que, segons l'Ajuntament, no té precedents a Catalunya per la seva estructura i abast.
La iniciativa, impulsada pel Servei de Ciutat Educadora, compta amb la participació dels alumnes dels centres Escola La Vila, Institut Escola Vila-romà, Escola Vedruna Xaloc i Escola Vedruna Centre amb el Centre d’Educació Especial Els Àngels, d’àmbit comarcal, amb l’objectiu que la inclusió no es limiti a una activitat puntual, sinó que es treballi com un procés educatiu sostingut i reflexiu.
Tot i que Zero Barreres no és un projecte nou al municipi, el seu eix central —el treball compartit entre l’alumnat de 5è i Els Àngels— s’ha reformulat des del curs passat a partir d’un encàrrec específic a un centre de psicopedagogia especialitzat. El redisseny ha permès dotar la proposta de més profunditat educativa, coherència metodològica i impacte emocional.
L’itinerari es desplega durant el segon i el tercer trimestre i inclou diverses fases: sessions prèvies de preparació als centres, gravació i intercanvi de vídeos de presentació, una invitació formal de l’alumnat d’Els Àngels —que assumeix el paper d’amfitrió—, una jornada d’experiència compartida amb jocs i activitats dissenyades conjuntament pels infants i, finalment, una sessió de tancament per treballar emocions, aprenentatges i interrogants sorgits de la vivència.
Segons el consistori, aquesta seqüència garanteix que la inclusió es plantegi com un procés complet, amb preparació, experiència i retorn pedagògic, i no com una acció aïllada.
Amb aquest nou enfocament, l’Ajuntament considera que Palamós referma Zero Barreres com una política educativa municipal estable i es posiciona com a referent en l’àmbit de la inclusió escolar.
A més de la proposta per a 5è de primària, el programa també inclou 135 infants d’I5, que participen en una activitat de narració d’un conte a càrrec de personal tècnic de MIFAS, i 214 alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Escola Vila-romà, l’Escola Vedruna Xaloc i l’Institut Palamós, que assisteixen a una xerrada de prevenció d’accidents de trànsit impartida per la mateixa entitat.
En conjunt, Zero Barreres es consolida aquest curs com un programa transversal que mobilitza prop de 600 participants a Palamós.
