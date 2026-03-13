Atracament a punta de ganivet en una benzinera de Palamós
Un jove amb casc amenaça la treballadora i fuig en moto amb uns 500 euros
Un jove amb casc de moto i armat amb un ganivet va atracar dijous al vespre una benzinera de Palamós i es va endur aproximadament 500 euros de la caixa. Els fets van passar cap a les nou del vespre en un establiment situat a tocar del polígon de Sant Joan.
L'home va amenaçar la treballadora amb el ganivet per aconseguir el botí. Tot i l’ensurt, la dona no va resultar ferida.
Després de cometre el robatori, l’autor va fugir del lloc en motocicleta. La treballadora va alertar immediatament dels fets i fins al lloc s’hi van desplaçar patrulles de la Policia Local de Palamós i dels Mossos d'Esquadra.
Tot i la recerca realitzada a la zona, els agents no van poder localitzar el sospitós. La Unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a la Bisbal d'Empordà s’han fet càrrec de la investigació i analitzen les imatges de les càmeres de seguretat, entre altres gestions. De moment no consta cap detingut, confirmen des del cos policial.
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions