Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda cap de setmanaSarrià Manga'Les cassoles de la Rosa'Xavier GuitartÚs compulsiu internetEducacióRodolfo SanchoSanció TradeInn
instagramlinkedin

Desmantellen una plantació de marihuana en una casa de la Bisbal d’Empordà

Els Mossos detenen una parella i localitzen 182 plantes i 1,4 quilos de cabdells

Un agent dels Mossos amb la plantació de la marihuana a la casa de la Bisbal. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

La Bisbal d'Empordà

Els Mossos d’Esquadra van desmantellar el dimecers 11 de març una plantació de marihuana en un domicili de la Bisbal d’Empordà i van detenir-ne dues persones, un home de 39 anys i una dona de 33, com a presumptes responsables.

Segons ha informat la policia, la intervenció es va fer a primera hora del matí després d’una investigació de la unitat d’investigació de la comissaria, que havia tingut coneixement de l’existència d’un possible cultiu de marihuana en una casa del municipi.

Els diners intervinguts al domicili on es cultivava marihuana a la Bisbal.

Els diners intervinguts al domicili on es cultivava marihuana a la Bisbal. / Mossos d'Esquadra

En l’entrada al domicili, els agents hi van trobar 182 plantes de marihuana, 1,49 quilos de cabdells i 3.545 euros en efectiu. També van detectar una escomesa connectada directament a la xarxa elèctrica, motiu pel qual als dos arrestats se’ls atribueix, a més d’un delicte contra la salut pública, un delicte de frau elèctric, ja que tenien una escomesa connectada directament a la xarxa.

Als detinguts no els constaven antecedents, segons la informació facilitada pels Mossos.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
