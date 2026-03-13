Desmantellen una plantació de marihuana en una casa de la Bisbal d’Empordà
Els Mossos detenen una parella i localitzen 182 plantes i 1,4 quilos de cabdells
Els Mossos d’Esquadra van desmantellar el dimecers 11 de març una plantació de marihuana en un domicili de la Bisbal d’Empordà i van detenir-ne dues persones, un home de 39 anys i una dona de 33, com a presumptes responsables.
Segons ha informat la policia, la intervenció es va fer a primera hora del matí després d’una investigació de la unitat d’investigació de la comissaria, que havia tingut coneixement de l’existència d’un possible cultiu de marihuana en una casa del municipi.
En l’entrada al domicili, els agents hi van trobar 182 plantes de marihuana, 1,49 quilos de cabdells i 3.545 euros en efectiu. També van detectar una escomesa connectada directament a la xarxa elèctrica, motiu pel qual als dos arrestats se’ls atribueix, a més d’un delicte contra la salut pública, un delicte de frau elèctric, ja que tenien una escomesa connectada directament a la xarxa.
Als detinguts no els constaven antecedents, segons la informació facilitada pels Mossos.
