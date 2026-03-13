Més de 50 hores seguides de pàdel: el nou repte solidari d’Oncolliga a Begur
La iniciativa es farà del 26 al 28 de juny i també hi haurà activitats lúdiques, festives i participatives
La Fundació Oncolliga Girona impulsa aquest 2026 una nova iniciativa solidària que combina esport, solidaritat i convivència: l’Oncopàdel, un repte esportiu que se celebrarà del 26 al 28 de juny al Club Gimnàs-Pàdel Indians de Begur.
El nou esdeveniment proposa 55 hores ininterrompudes de pàdel, en què diversos equips competiran en un format dinàmic i intens pensat per mantenir l’activitat esportiva durant tot el cap de setmana.
La iniciativa, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Begur i la Federació Catalana de Pàdel, s’ha presentat aquest divendres. En aquest sentit, l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha felicitat els impulsors de l'Oncopadel i ha destacat que espera que aquesta sigui "la primera de moltes edicions". "Sempre dic que Begur és un municipi molt solidari, i per part nostre, serem aquí per ajudar en el que faci falta", ha assegurat.
El torneig es disputarà per equips, formats per entre quatre i sis jugadors o jugadores, sense tenir en compte el gènere. Els membres de cada equip podran rellevar-se durant els partits amb substitucions il·limitades, fet que permetrà gestionar l’esforç al llarg de tot el repte.
Cada equip disputarà 10 partits de 18 minuts. Tots els partits es jugaran cronometrats i de manera simultània en quatre pistes alhora, de manera que el ritme de la competició serà constant i coordinat. Entre franges de partits només hi haurà dos minuts per fer el canvi d’equips, cosa que contribuirà a mantenir el caràcter àgil i continu del torneig. En cas que algun equip arribi tard a l’inici del seu partit, se’l penalitzarà amb un joc en contra per cada minut de retard.
Com és habitual en les iniciatives solidàries de la Fundació Oncolliga Girona, l’objectiu principal és recaptar fons per donar suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Per aquest motiu, els equips participants hauran de fer un donatiu mínim de 400 euros a l’entitat per formalitzar la seva participació.
Cap de setmana festiu
Més enllà de la competició esportiva, l’Oncopàdel vol ser també una gran festa solidària oberta als amics i familiars dels participants i tothom que vulgui col·laborar. Durant tot el cap de setmana, les instal·lacions del Club Gimnàs-Pàdel Indians acolliran diverses activitats lúdiques i esportives per amenitzar l’esdeveniment i crear un ambient festiu i participatiu.
Entre les propostes previstes hi haurà DJ i concerts, batucada, vermut musical, tardeo musical, espectacle de màgia, exhibicions de balls i de castellers, així com activitats esportives com una sortida amb bicicleta, una caminada popular o sessions d’aquagym, entre altres iniciatives pensades per a tots els públics.
Les inscripcions per participar a l’Oncopàdel ja estan obertes a través del web www.oncopadel.cat, on també es pot consultar tota la informació sobre l’esdeveniment i el reglament de la prova.
