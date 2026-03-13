Nova acumulació massiva de residus vegetals i domèstics a les platges de Torroella i l'Estartit
L'Ajuntament s'ha vist obligat a realitzar un contracte d'urgència per poder actuar abans de Setmana Santa quan encara no s'havien acabat de retirar les restes del temporal del 20 de gener
Les platges de Torroella de Montgrí i l'Estartit han rebut una nova acumulació massiva de restes vegetals i residus d'origen domèstic arrossegades pel temporal del 6 i 7 de març quan encara s'estava treballant per retirar les del temporal Harry del 20 de gener. En alguns punts són fins i tot superiors a les registrades per aquest darrer episodi.
Plàstics, ampolles, llaunes i altres deixalles, restes vegetals, fins i tot similars a gespa o serradures han ocupat la sorra de les platges. La nova afectació s'estén també a la zona de la Gola Nord.
Des de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí han informat que aquesta nova aportació "complica de nou les tasques de recuperació de les platges i obliga a reprendre de manera intensiva els treballs".
Els equips de neteja van reprendre dimecres els treballs a la zona de la Fonollera amb l'objectiu de recuperar la neteja de l'espai i preparar novament les restes vegetals per a la seva crema controlada, prevista —si les condicions meteorològiques ho permeten— per al dimecres 18 de març.
L'Ajuntament s'ha vist obligat a formalitzar un contracte d'urgència per poder tenir en condicions de seguretat, salubritat i qualitat ambiental aquets punts litorals abans de la Setmana Santa. Per això, insisteix a reclamar una major implicació de les administracions supramunicipals per abordar una problemàtica que té un origen territorial ampli.
Arrossegat pel Ter
El consistori recorda que el municipi actua sovint com a receptor final dels materials que baixen per tota la conca del riu Ter, especialment a la zona de la desembocadura. Aquesta situació obliga l'Ajuntament a assumir una despesa i un esforç logístic molt importants per restituir l'estat de les platges en un termini ajustat.
Les tasques es porten a terme en coordinació amb el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, ja que bona part dels espais afectats formen part d'un entorn d'alt valor ecològic. Els treballs combinen l'ús de maquinària específica —com una màquina giratòria i un tractor— amb equips de personal que intervenen manualment per garantir una actuació respectuosa amb el medi natural.
Les restes vegetals i residus acumulats a la Gola Sud i a la platja de la Fonollera de l’Estartit del temporal Harry ocupaven l'equipavalent a cinc camps de futbol. Algunes piles arribaven als 5 m d’amplada, 3 m d’alçada i 100–200 m de llargada, segons el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Es van retirar els plàstics més grans i evidents de totes les platges del Parc. Es va procedir el 23 de febrer a portar a terme cremes controlades. Ara es veuen obligats a gestionar de nou el tram final d'aquests treballs i les noves acumulacions.
