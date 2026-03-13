Palamós limita l’horari nocturn dels establiments d’alimentació 24 h per combatre actes d’incivisme
Les molèsties per sorolls i aldarulls es donen de matinada, tenen a veure amb el consum d'alcohol i comporten queixes veïnals
L'Ajuntament de Palamós ha aprovat limitar l'horari nocturn dels establiments d'alimentació 24 hores per combatre l'incivisme després que la Policia Local hagi detectat un increment dels actes incívics de matinada al voltant d'aquests establiments. La situació ha comportat queixes veïnals i s'han aixecat actes, en la majoria de casos per consum d'alcohol al carrer.
Palamós s'ha sumat a una mesura que han pres altres poblacions com la Bisbal d'Empordà o Palafrugell.
La mesura serà plenament vigent un cop es publiqui l’aprovació definitiva de la mesura al BOP, i es procedeixi a la notificació individualitzada als establiments afectats.
Afecta tots els comerços d’alimentació i autoservei del municipi de menys de 300 m², que hauran de tancar entre les 22 h de la nit i les 7 h del matí, excepte durant el període d’estiu, del 15 de juny al 15 de setembre, que aquest tancament es podrà endarrerir una hora per iniciar-se a les 23 h, tal com van sol·licitar aquests establiments. No s’aplicarà a les botigues de les benzineres ubicades al municipi, que com la resta dels establiments, tenen prohibit vendre alcohol entre les 22 i les 08 h.
Sorolls i aldarulls
Segons ha explicat l'Ajuntament, durant aquesta franja horària s'han produït els actes d'incivisme amb sorolls i aldarulls que han comportat la queixa retirada dels veïns. Es vinculen a la venda i consum d'alcohol.
Per això s'ha decidit prendre la mesura que s’ha adoptat d’acord amb l’article 37 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, que faculta les administracions, per raons d’ordre públic, de convivència o mediambientals, establir l’obligatorietat de tancament en horari nocturn dels establiments comercials.
