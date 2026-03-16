El Baix Empordà ofereix 15 places per a nous sanitaris residents

L'oferta formativa es reparteix entre les especialitats hospitalàries i l’atenció primària

Sanitaris residents que es van incorporar l'any passat. / SSIBE

Redacció

Palamós

L’oferta formativa dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) per a aquest 2026 ascendeix a un total de 15 places, repartides entre les especialitats hospitalàries i l’atenció primària.

El gruix principal de places correspon a l’atenció primària, amb 13 places en total: 7 per a medicina familiar i comunitària i 6 per a infermeria familiar i comunitària. Les dues places restants corresponen a les especialitats hospitalàries de medicina interna i infermeria obstetricoginecològica.

Jornades de portes obertes

Amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta formativa i els centres docents als futurs residents, SSIBE i les unitats docents organitzen dues noves jornades de portes obertes.

La primera sessió tindrà lloc el 7 d’abril i estarà adreçada a les especialitats hospitalàries. La jornada inclourà informació directa per part de residents i tutors/es, així com visites guiades als serveis assistencials de l’hospital de Palamós.

La segona sessió es farà el 8 d’abril i estarà adreçada a les especialitats d’atenció familiar i comunitària. També comptarà amb la participació de residents i de la cap d’estudis i presidenta de la subcomissió, que explicaran el funcionament de la residència, compartiran la seva experiència i oferiran una visita guiada al CAP de Palamós. Igualment, cal inscripció prèvia i es podrà seguir presencialment o en línia.

