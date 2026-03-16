Palamós amplia els serveis d’orientació educativa per prevenir l’abandonament escolar prematur
El Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari reforça l’acompanyament a infants, adolescents i joves de 0 a 20 anys, així com a les seves famílies
L’Ajuntament de Palamós ha ampliat aquest curs els serveis educatius adreçats a infants, adolescents i joves del municipi a través del Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC), integrat en el Pla Educatiu d’Entorn i impulsat pel servei de Ciutat Educadora.
Aquest servei ha desplegat diversos dispositius d’acompanyament i suport amb l’objectiu de prevenir l’abandonament escolar prematur, promoure l’èxit educatiu i reforçar l’equitat en els itineraris formatius. Les actuacions s’adrecen a persones d’entre 0 i 20 anys, així com a les seves famílies, per donar resposta a les necessitats d’informació i assessorament educatiu.
Entre les iniciatives que s’han posat en marxa hi ha el servei d’orientació i acompanyament personalitzat, el dispositiu d’acollida educativa per a persones nouvingudes, els tallers d’orientació educativa per a alumnes de 4t d’ESO i el suport a persones sense recursos per formalitzar inscripcions a cicles formatius i Programes de Formació i Inserció (PFI).
Pel que fa a l’orientació personalitzada, el SOAC posa un èmfasi especial en l’etapa postobligatòria, amb una gestió individualitzada dels casos i una coordinació estreta amb els agents educatius del territori. Des de la seva posada en marxa, el servei ja ha atès una trentena de joves i les seves famílies per resoldre dubtes sobre els possibles itineraris formatius.
Acollida educativa per a nouvinguts
En paral·lel, i de forma coordinada amb l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) i l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Baix Empordà (EAP), s’ha activat un dispositiu d’acollida educativa per a persones nouvingudes amb fills en edat escolar. Aquest servei té com a objectiu informar les famílies sobre el sistema educatiu català, facilitar la incorporació dels infants i joves als centres, apropar-les al funcionament de les comunitats educatives i fomentar l’aprenentatge del català.
Els tallers d’orientació educativa per a joves de 4t d’ESO es duen a terme a tots els centres de secundària del municipi. El programa combina sessions d’orientació acadèmica, trobades amb professionals del territori i una sessió d’orientació ocupacional amb el suport del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palamós i del programa d’Ocupació Juvenil del Consell Comarcal del Baix Empordà.
A més, en col·laboració amb Creu Roja Palamós, també es posarà en marxa un programa específic d’acompanyament a famílies amb dificultats per completar els processos de preinscripció i matrícula a PFI i cicles formatius de grau mitjà.
Amb aquest conjunt d’actuacions, el SOAC consolida el treball en xarxa municipal per garantir itineraris educatius ajustats a cada jove i reforçar l’equitat educativa al municipi. Segons destaca l’Ajuntament de Palamós, impulsar aquestes eines d’acompanyament és clau per garantir la igualtat d’oportunitats en un context educatiu cada vegada més complex i amb una oferta formativa cada cop més diversa.
