Palamós amplia els serveis d’orientació educativa per prevenir l’abandonament escolar prematur

El Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari reforça l’acompanyament a infants, adolescents i joves de 0 a 20 anys, així com a les seves famílies

Una imatge del servei

Una imatge del servei / Ajuntament de Palamós

Redacció

Redacció

L’Ajuntament de Palamós ha ampliat aquest curs els serveis educatius adreçats a infants, adolescents i joves del municipi a través del Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC), integrat en el Pla Educatiu d’Entorn i impulsat pel servei de Ciutat Educadora.

Aquest servei ha desplegat diversos dispositius d’acompanyament i suport amb l’objectiu de prevenir l’abandonament escolar prematur, promoure l’èxit educatiu i reforçar l’equitat en els itineraris formatius. Les actuacions s’adrecen a persones d’entre 0 i 20 anys, així com a les seves famílies, per donar resposta a les necessitats d’informació i assessorament educatiu.

Entre les iniciatives que s’han posat en marxa hi ha el servei d’orientació i acompanyament personalitzat, el dispositiu d’acollida educativa per a persones nouvingudes, els tallers d’orientació educativa per a alumnes de 4t d’ESO i el suport a persones sense recursos per formalitzar inscripcions a cicles formatius i Programes de Formació i Inserció (PFI).

Pel que fa a l’orientació personalitzada, el SOAC posa un èmfasi especial en l’etapa postobligatòria, amb una gestió individualitzada dels casos i una coordinació estreta amb els agents educatius del territori. Des de la seva posada en marxa, el servei ja ha atès una trentena de joves i les seves famílies per resoldre dubtes sobre els possibles itineraris formatius.

Acollida educativa per a nouvinguts

En paral·lel, i de forma coordinada amb l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) i l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Baix Empordà (EAP), s’ha activat un dispositiu d’acollida educativa per a persones nouvingudes amb fills en edat escolar. Aquest servei té com a objectiu informar les famílies sobre el sistema educatiu català, facilitar la incorporació dels infants i joves als centres, apropar-les al funcionament de les comunitats educatives i fomentar l’aprenentatge del català.

Els tallers d’orientació educativa per a joves de 4t d’ESO es duen a terme a tots els centres de secundària del municipi. El programa combina sessions d’orientació acadèmica, trobades amb professionals del territori i una sessió d’orientació ocupacional amb el suport del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palamós i del programa d’Ocupació Juvenil del Consell Comarcal del Baix Empordà.

A més, en col·laboració amb Creu Roja Palamós, també es posarà en marxa un programa específic d’acompanyament a famílies amb dificultats per completar els processos de preinscripció i matrícula a PFI i cicles formatius de grau mitjà.

Amb aquest conjunt d’actuacions, el SOAC consolida el treball en xarxa municipal per garantir itineraris educatius ajustats a cada jove i reforçar l’equitat educativa al municipi. Segons destaca l’Ajuntament de Palamós, impulsar aquestes eines d’acompanyament és clau per garantir la igualtat d’oportunitats en un context educatiu cada vegada més complex i amb una oferta formativa cada cop més diversa.

Palamós amplia els serveis d’orientació educativa per prevenir l’abandonament escolar prematur

Palamós amplia els serveis d’orientació educativa per prevenir l’abandonament escolar prematur

Ucraïna reclama Tsygankov i Vanat

Ucraïna reclama Tsygankov i Vanat

D’Emma Stone a Anne Hathaway i Nicole Kidman, els millors i pitjors ‘looks’ de la catifa vermella dels Oscars 2026

D’Emma Stone a Anne Hathaway i Nicole Kidman, els millors i pitjors ‘looks’ de la catifa vermella dels Oscars 2026

Olot acomiada la capitalitat de la sardana

Olot acomiada la capitalitat de la sardana

Nou moviment a la cúpula de Marlex: fitxa un exdirectiu d’Adecco per accelerar l’expansió

Nou moviment a la cúpula de Marlex: fitxa un exdirectiu d’Adecco per accelerar l’expansió

Les imatges dels vaixells de pesca gironins que han instal·lat una dessalinitzadora portàtil a bord

Les imatges dels vaixells de pesca gironins que han instal·lat una dessalinitzadora portàtil a bord

CCOO denuncia amenaces de l’Ajuntament de Girona als treballadors de la grua per fer feines que «no els corresponen»

CCOO denuncia amenaces de l’Ajuntament de Girona als treballadors de la grua per fer feines que «no els corresponen»

La UdG reunirà vint estudiants de batxillerat al congrés CRACS per defensar els seus treballs de recerca

La UdG reunirà vint estudiants de batxillerat al congrés CRACS per defensar els seus treballs de recerca
Tracking Pixel Contents