SOM defensa l’ús d’eines d’IA en la seva comunicació i rebutja haver volgut desinformar
El grup admet que fa servir eines d’inteŀligència artificial en continguts satírics i defensa que la seva intenció és fomentar la crítica i el debat públic
El grup polític SOM Calonge i Sant Antoni ha respost al comunicat de l’Ajuntament en què s’anunciava que el consistori estudiava possibles accions legals per la publicació d’imatges generades amb inteŀligència artificial algunes de les quals no corresponien al municipi.
En el seu posicionament, SOM admet que en algunes publicacions utilitza editors gràfics amb eines d’inteŀligència artificial per elaborar cartelleria o contingut satíric. El grup assegura que es tracta d’una pràctica “habitual” en la comunicació digital actual i defensa que aquest recurs s’empra amb finalitats expressives, informatives o d’opinió.
Al mateix temps, la formació afirma que també ha difós imatges reals “sense cap tipus d’edició posterior” amb l’objectiu que la ciutadania pugui observar i valorar per ella mateixa diverses situacions del municipi.
En la seva resposta, SOM emmarca la polèmica en el terreny de la crítica política i la llibertat d’expressió. Segons el grup, la sàtira, la crítica i l’opinió formen part del debat democràtic i, en cap cas, la seva voluntat ha estat desinformar, sinó posar sobre la taula qüestions que afecten el dia a dia dels veïns i veïnes.
La formació també sosté que, en els darrers anys, davant la crítica política s’ha repetit una mateixa dinàmica basada en “comunicats amenaçadors” o en intents de desacreditar opinions discrepants.
Finalment, SOM assegura que continuarà exercint la seva tasca “amb responsabilitat”, defensant el dret a la crítica, la transparència i el debat públic. El grup conclou que el seu objectiu és contribuir a millorar el municipi i donar veu a la ciutadania, i apunta que les incomoditats generades per la crítica després de tants anys de govern també haurien de portar a una reflexió.
La setmana passada l'Ajuntament criticava la campanya del grup perquè conenia “múltiples errors i incoherències” pel que fa a localitzacions, elements de senyalització, mobiliari urbà i textos de cartelleria. Segons fonts municipals, aquestes publicacions mostraven imatges de contenidors desbordats i acumulacions de residus al municipi amb la finalitat de denunciar un presumpte mal funcionament del servei de neteja.
I mostrava, per exemple, contenidors que no es corresponen amb els models existents, deformats i amb inscripcions inintel·ligibles o imatges d'espais que no corresponen al municipi.
