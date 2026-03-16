Testimonis del crim de Verges afirmen que la víctima "no va tenir temps" de defensar-se
L'acusat va trucar quatre vegades al telèfon d'emergències dient que mataria algú si no hi anaven els Mossos
Els testimonis afirmen que l'acusat del crim de Verges estava "molt agressiu" quan, la matinada del 13 d'agost del 2022, va tornar davant del restaurant Mas Pi armat amb un matxet després que l'haguessin fet fora per "molestar clientes i cambreres". Testimonis van gravar els fets i el jurat popular ha vist els vídeos al judici a l'Audiència de Girona. S'hi veu l'acusat brandant el matxet a l'altre costat de la carretera mentre els clients estan tancats dins el local. Uns minuts després, la víctima surt per intentar-lo calmar, però quan està situat davant l'acusat, li assesta dos cops amb el matxet, un dels quals al coll. Els testimonis han dit que "no va tenir temps" de defensar-se perquè l'atac va ser quasi immediat.
El telèfon d'emergències va rebre fins a 11 trucades demanant presència policial, entre les quals quatre del mateix processat dient que hi anessin els Mossos o mataria algú.
