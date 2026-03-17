El CAP de Torroella de Montgrí implanta un nou sistema d'avís més àgil
L’objectiu és avançar en la confidencialitat, l'orientació dins el centre i agilitzar cues a l'entrada del centre
A partir de dilluns vinent, 23 de març, el CAP de Torroella de Montgrí disposarà d'un nou sistema automatitzat de crida a pacients, que agilitza els tràmits i les cues d'entrada al centre, alhora que és un pas més en la millora de l'anonimat i la confidencialitat de les persones usuàries.
S'ha instal·lat un tòtem a l'entrada del CAP que permetrà a la persona usuària la confirmació de l'arribada a les especialitats d’atenció familiar, pediatria i odontologia.
Una vegada introduït el seu número de CIP o DNI, s'imprimirà un tiquet on s'indicarà la consulta a la qual s'haurà de dirigir i un codi alfanumèric. D'aquesta manera, no cal cridar la persona pel nom i es garanteix l'anonimat i la confidencialitat.
Un cop finalitzada la visita, el tòtem ofereix també la possibilitat d'obtenir el justificant de la visita; per tant, no li caldrà anar al taulell d'admissions per fer la gestió. D'aquesta manera, s'agilitzen cues també en la sortida del centre i s'afavoreix l'autonomia a l'hora de realitzar els tràmits.
Durant els primers dies del nou sistema de gestió de cues, es disposarà del suport d’una voluntària de la nostra entitat que ajudarà les persones usuàries a familiaritzar-se amb els canvis, facilitar la confirmació de la visita i orientar dins el centre.
Deu pantalles
En total, s'han instal·lat 10 pantalles repartides entre les 29 consultes del CAP, que també permeten difondre informació d'interès relacionada amb la salut comunitària, properes activitats o bé campanyes i temes actuals, com pot ser la campanya de vacunació per a la grip i la COVID-19.
Aquest sistema de gestió de cues es va implementar el 2017 a les consultes externes de l'Hospital de Palamós i a les ABS de Palamós al febrer del 2024, i de la Bisbal d’Empordà a l’octubre del 2025. Amb l'entrada en funcionament a la Bisbal d'Empordà és ja el tercer dels nostres CAP, i s’espera implementar-ho a l’ABS de Palafrugell durant aquest 2026
