
L'ACA projecta mesures per evitar desbordaments d'un afluent del Daró a la Bisbal que impedeix desenvolupar un sector

La situació actual d'inundacions impedeix construir-hi diversos equipaments com el futur CAP o la nova comissaria dels Mossos

El riu Daró al seu pas per la Bisbal. / Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

La Bisbal d'Empordà

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) s'ha compromès a impulsar un projecte per evitar els desbordaments d'un afluent del riu Daró a la Bisbal d'Empordà, el Raig, que provoca inundacions en un sector on estan previstos diversos equipaments com el futur CAP, la nova comissaria dels Mossos o un geriàtric. Suposarà una inversió d'uns quatre milions d'euros i es preveu que estigui enllestit en dos anys.

L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, va avançar en declaracions a Ràdio Bisbal que el director de l'ACA, Josep Lluís Armenter, havia informat els industrials del sector afectat que estan acabant de lligar temes jurídics i que tenen previst assumir el cent per cent del cost per tirar endavant el projecte. L'alcalde destacava en declaracions a l'emissora, el projecte que es va anunciar recentment per evitar els desbordaments del Daró, un canal paral·lel de tres quilòmetres que hauria d'estar llest abans del 2030. Però apuntava que "tenim també a la ciutat el Raig, que també desborda, no tan sovint, però passa, i que fa que tots els terrenys de la Carme Roig i tota aquella zona on ha d'anar futurs equipaments no es pogués desenvolupar".

Segons fonts municipals, en aquest cas està prevista la instal·lació d'una bassa de laminació que permetrà desenvolupar tot un sector que està pendent de les mesures per evitar les inundacions. A banda dels particulars, l'Ajuntament hi preveu situar diversos equipaments. Es tracta d'uns terrenys que va cedir la veïna Carme Roig. Aquestes zones són inundables i fins que no s'hi faci alguna actuació per resoldre aquestes característiques no s'hi pot construir.

Notícies relacionades i més

