L'acusat del crim de Verges diu que anava "molt borratxo" i que "no tenia intenció de fer-li mal" a la víctima
Les forenses conclouen que el processat tenia les capacitats volitives afectades per un trastorn de la personalitat
L'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges el 13 d'agost del 2022 ha al·legat que aquella nit anava "molt borratxo" perquè havia estat consumint alcohol i cocaïna i que "no tenia intenció de fer-li mal" a la víctima. El processat ha declarat que va estar bevent des de la tarda i va acabar anant al Mas Pi. Segons la seva versió, quan hi feia un segon cubata, uns treballadors el van fer fora de males maneres. Llavors, va anar a casa, va agafar el matxet i va tornar davant del local. L'acusat diu que estava a fora esperant els Mossos quan la víctima, a qui no coneixia, va anar a parlar amb ell. Sosté que va veure que se li acostava massa li va dir "tira cap allà" movent el matxet "amb la mala sort" de clavar-li al coll.
