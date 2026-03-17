'Passallibres', una xarxa de punts d'intercanvi de llibres als barris de Palafrugell
El sistema permet endur-se un exemplar i deixar-ne un altre
L'Ajuntament de Palafrugell posa en marxa el 'Passallibres', una xarxa de punts d’intercanvi gratuït de llibres als barris de la població. La iniciativa, impulsada a través de la Biblioteca de Palafrugell i inclosa en el programa 'Viu el teu barri', té com a objectiu fomentar la lectura, promoure la reutilització i generar espais de trobada entre veïns. Els punts s'ubiquen als locals socials de barri i permeten que cada persona pugui endur-se un exemplar i deixar-ne un altre. El sistema facilita la circulació de llibres i amplia l'accés a la lectura sense cost, a través de la reutilització.
El servei estarà actiu durant la setmana en diferents barris. En concret, al local social de Mas Mascort els dilluns; al local social de la Punxa els dimarts; al local social del carrer Ample els dimecres i al local social de La Sauleda els dijous, a més de l’espai de Can Genís.
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit
- Salt, Girona i Figueres són al «top 25» estatal en la taxa de robatoris violents
- Napo: «Tenia el talent i les condicions per ser professional; el cap, no»