'Passallibres', una xarxa de punts d'intercanvi de llibres als barris de Palafrugell

El sistema permet endur-se un exemplar i deixar-ne un altre

Un dels punts d'intercanvi de llibres de Palafrugell.

Un dels punts d'intercanvi de llibres de Palafrugell. / ACN

ACN

ACN

Palafrugell

L'Ajuntament de Palafrugell posa en marxa el 'Passallibres', una xarxa de punts d’intercanvi gratuït de llibres als barris de la població. La iniciativa, impulsada a través de la Biblioteca de Palafrugell i inclosa en el programa 'Viu el teu barri', té com a objectiu fomentar la lectura, promoure la reutilització i generar espais de trobada entre veïns. Els punts s'ubiquen als locals socials de barri i permeten que cada persona pugui endur-se un exemplar i deixar-ne un altre. El sistema facilita la circulació de llibres i amplia l'accés a la lectura sense cost, a través de la reutilització.

El servei estarà actiu durant la setmana en diferents barris. En concret, al local social de Mas Mascort els dilluns; al local social de la Punxa els dimarts; al local social del carrer Ample els dimecres i al local social de La Sauleda els dijous, a més de l’espai de Can Genís.

