'Prou excuses' denuncia que els pressupostos no preveuen la inversió promesa per millorar les carreteres al Baix Ter
La plataforma recorda que el Govern es va comprometre a destinar-hi 50 milions i anuncien una acció per Setmana Santa
La plataforma ciutadana que reclama la millora de la xarxa viària del Baix Ter 'Prou excuses' denuncia que els pressupostos que va presentar el Govern al Parlament no contemplen la inversió que l'executiu va prometre. L'entitat assenyala que els comptes només preveuen 16,5 milions d'euros per la millora del tram que va de Colomers a Verges de la Gi-631, a més de i l'adequació dels vorals de la C-31 entre Ullà i Torroella de Montgrí. Tot plegat es queda lluny dels 50 milions d'euros que el Govern va prometre al territori per la millora de la xarxa viària en una reunió el passat 23 de gener entre el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, David Prat.
'Prou excuses' assenyala que en aquesta trobada, des del Govern es va explicar que la voluntat era la d'adequar progressivament aquestes vies als estàndards actuals, amb carrils de 3,5 metres i vorals d'entre 1 i 1,5 metres. Tot plegat amb l'objectiu de millorar la seguretat en una xarxa de carreteres estreta, sense vorals en molts trams i amb una accidentalitat molt elevada. Un cop presentada la llei de pressupostos, però, l'entitat lamenta que les úniques inversions previstes fins al 2029, que era el que marcava el pla, ascendeixen a 16,5 milions i no als 50 que s'havien compromès.
Aquesta circumstància ha generat malestar a la plataforma que considera que es tracta d'una situació "inacceptable". En un comunicat assenyalen que "no es poden fer anuncis davant dels representants del territori i després deixar-los fora dels pressupostos".
En aquest sentit, 'Prou excuses' adverteix que, des de que es va fer l'anunci de millora el passat mes de gener hi ha hagut dos accidents amb persones ferides en una carretera que "fa anys que acumula víctimes".
Per això, l'entitat ha avisat que estan preparant una acció per Setmana Santa, coincidint amb la Processó de Verges, per mostrar el seu malestar.
