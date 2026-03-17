Torroella de Montgrí obre un procés participatiu per definir la nova ordenança de protecció del paisatge
L’Ajuntament vol recollir aportacions de la ciutadania, entitats i professionals abans de redactar la normativa sobre façanes, mobiliari urbà i elements tècnics
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha posat en marxa un procés participatiu obert a la ciutadania per recollir aportacions abans de redactar la nova ordenança de protecció del paisatge rural i urbà, les façanes, els elements tècnics i el mobiliari urbà del municipi.
Amb aquesta iniciativa, el consistori vol actualitzar aquest instrument normatiu incorporant el màxim de sensibilitats possibles, tant de la ciutadania com de les entitats, del teixit econòmic i dels professionals vinculats a l’urbanisme i el territori.
La futura ordenança regularà els criteris d’intervenció sobre la imatge del municipi. Entre altres aspectes, abordarà les façanes dels edificis, tant d’ús residencial com d’activitats econòmiques, els colors i materials utilitzats, els elements tècnics visibles, el mobiliari urbà i altres components que influeixen en la percepció del paisatge.
L’objectiu, segons l’Ajuntament, és protegir, ordenar i millorar el paisatge de Torroella de Montgrí, preservant-ne els valors ambientals, culturals i identitaris, i garantint una imatge coherent i de qualitat.
El procés participatiu s’ha plantejat com un espai d’informació i contrast per donar a conèixer els criteris que s’estan treballant i, alhora, recollir aportacions que ajudin a millorar-ne la claredat, la comprensió i l’aplicabilitat.
A més, el procés també vol facilitar la futura implantació de la normativa i afavorir-ne un millor compliment.
La iniciativa està oberta a tota la ciutadania, així com a entitats, associacions, empreses i professionals interessats en la protecció i la millora del paisatge del municipi.
Sessions presencials i telemàtiques
El procés participatiu es va iniciar el 5 de març de 2026 i es desenvoluparà durant les properes setmanes a través de diferents canals presencials i telemàtics.
Les persones interessades poden participar assistint a les sessions programades o bé fent arribar les seves aportacions per escrit a través del correu electrònic o per registre d'entrada a l'Ajuntament.
En el marc del procés, ja s’han dut a terme diverses trobades inicials, com la sessió amb l’equip de govern, celebrada el 5 de març, i una trobada amb els grups de l’oposició, que va tenir lloc el 16 de març.
El calendari de sessions obertes continua amb tres convocatòries destacades: una trobada amb comerciants el 18 de març a les 15 h a l’Aula del Museu de la Mediterrània; una trobada amb professionals el 24 de març a les 16 h en format en línia, i un taller obert a la ciutadania el 27 d’abril a les 18 h, també a l’Aula del Museu de la Mediterrània.
“Com més participat sigui el procés, més útil i efectiva serà l’ordenança”
El regidor de Territori i Sostenibilitat, Jordi Oliver, ha destacat la voluntat del govern municipal d’obrir la definició de l’ordenança a tota la població vinculada al municipi.
“Amb aquest procés participatiu volem obrir la definició de l’ordenança a tothom qui viu, treballa o té vinculació amb el municipi. El paisatge urbà i rural és un element clau de la nostra identitat col·lectiva, i per això és important que la seva regulació incorpori mirades diverses i expertes”, ha manifestat.
Oliver ha remarcat que l’objectiu no és només establir criteris tècnics, sinó “construir un marc compartit que sigui entenedor, aplicable i assumit per la ciutadania”. En aquest sentit, ha assegurat que “com més participat sigui el procés, més útil i efectiva serà l’ordenança en el seu desplegament”.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament referma el seu compromís amb la participació ciutadana i la governança oberta, amb la voluntat d’implicar activament la població en la definició del model de paisatge que es vol preservar i transmetre a les generacions futures. Les aportacions recollides seran analitzades i, sempre que sigui possible, incorporades a la redacció final de l’ordenança.
