La Bisbal perd un emblemàtic xiprer que el vent va fer caure

El gran pes i la manca d’estabilitat de les arrels ha impedit que es pogués replantar

El xiprer que va caure amb el vent. / Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

La Bisbal d'Empordà

La Bisbal d’Empordà ha intentat replantar sense èxit un xiprer emblemàtic de 35 metres d'altura que va caure amb les darreres ventades.

El gran pes i la manca d’estabilitat derivada del mal estat de les arrels que li restaven ha impedit que pogués replantar-se.

La suma dels darrers episodis meteorològics extrems —especialment les fortes ventades—, juntament amb la sequera i altres factors ambientals adversos com les pluges intenses, han debilitat progressivament l’estabilitat del xiprer fins a provocar-ne la caiguda, sense possibilitat de ser replantat.

L'Ajuntament ha remarcat que l'exemplar destacava tant per la seva presència com per les característiques pròpies de l’espècie.

Els xiprers poden assolir fins a 35 metres d’alçada —habitualment entre 25 i 30 metres— i arribar a viure més de mil anys. Presenten una capçada compacta i estreta, així com una escorça prima de tonalitat marró grisenca amb fissures longitudinals.

La pèrdua d’aquest xiprer suposa un element simbòlic rellevant per al municipi, que veu desaparèixer un referen

