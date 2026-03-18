El fiscal manté la petició de 14 anys i 11 mesos de presó a l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges
L'acusació particular sol·licita 20 anys i la defensa al·lega que anava begut i tenia afectada la capacitat de control
El fiscal manté la petició de 14 anys i 11 mesos de presó per a l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges el 13 d'agost del 2022. Al final del judici, ha elevat a definitives les conclusions i sosté que va ser un homicidi amb abús de superioritat sense cap atenuant. L'escrit d'acusació del fiscal Enrique Barata situa l'atac a les 2.34 hores de la matinada, davant el restaurant Mas Pi, d'on dues hores abans havien expulsat l'acusat per causar problemes. L'home va tornar armat amb el matxet i la víctima va sortir de l'establiment per intentar-lo "calmar". Durant la conversa, l'acusat li va assestar dues estocades, una a l'espatlla i la segona al coll. La víctima va morir hores després a l'hospital.
L'acusació particular, encapçalada pels lletrats Xavier Sureda i Àngels Alegre, eleva la petició a 20 anys i creu que va ser un assassinat perquè l'atac va ser a traïció i la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se.
L'advocat de la defensa, Carles Monguilod, admet l'homicidi però al·lega que l'acusat anava begut, estava obcecat i tenia afectada la capacitat volitiva per un trastorn de la personalitat. Sol·licita un màxim de 10 anys de presó.
