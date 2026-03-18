La Generalitat licitarà aquest 2026 dues obres clau a les carreteres del Baix Ter
Paneque situa en més de 50 milions d’euros el paquet d’actuacions previst i posa el focus immediat en els trams entre Colomers i Verges i entre Parlavà i Serra de Daró
La Generalitat preveu licitar aquest any dues de les actuacions més esperades a la xarxa viària del Baix Ter: la millora i l’eixamplament de l’itinerari entre Colomers i Verges per la GI-633 i la GI-634 i l’obra a la GI-643 entre Parlavà i Serra de Daró. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, emmarca aquestes obres en un programa de millora de carreteres que el Govern quantifica en més de 50 milions d’euros per als pròxims anys.
La carpeta viària del Baix Ter torna a moure’s per dos punts concrets del mapa. D’una banda, el tram entre Colomers i Verges, una via clau per a la connexió interior de la zona. De l’altra, la carretera entre Parlavà i Serra de Daró, també pendent de millora. Segons la consellera, aquestes dues obres són les que el Govern vol posar a licitació enguany.
A partir d’aquí, el missatge de la Generalitat és que el pla no s’acaba en aquestes dues actuacions. El Departament treballa en una desena d’intervencions sobre vies que articulen la mobilitat al Baix Ter i que afecten carreteres com la GI-631, GI-633, GI-634, C-31, GI-641, GI-642, GI-643 i la C-252. L’objectiu declarat és millorar les condicions de conducció i la seguretat viària entre municipis d’aquest àmbit.
Altres trams sobre la taula
Entre les actuacions previstes, el Govern assenyala l’eixamplament de la GI-642 entre la Pera i Parlavà, la millora de la GI-643 entre Serra de Daró i Gualta, l’eixamplament de la C-31 entre Ullà i Verges, la millora de la GI-641 a l’accés de les Dunes i actuacions de seguretat a la C-252 a Ultramort. A més, el Departament es compromet a impulsar els projectes per millorar la C-31 entre Verges i la Tallada d’Empordà i la GI-632 entre la rotonda de l’Empalme i Bellcaire d’Empordà.
El paquet també inclou els estudis d’un nou vial de connexió entre la C-31 i la GI-641 entre Torroella de Montgrí i l’Estartit. Aquí és on el pla deixa de ser només una suma d’obres pendents i dibuixa una idea més àmplia: reforçar una xarxa viària que fa anys que acumula projectes, anuncis i trams a l’espera. De fet, el Govern ja havia situat en anys anteriors el Baix Ter dins un pla específic de millora de carreteres, amb projectes sobre aquests mateixos corredors.
El que queda per veure és si les licitacions anunciades per a Colomers-Verges i Parlavà-Serra de Daró arriben dins d’aquest any i si serveixen per desencallar, finalment, un mapa viari del Baix Ter que continua pendent de millores en diversos trams.
