Palamós preveu una connexió marítima amb les Illes Balears

L'Ajuntament ja disposa de vaixell i de mercaderies que requeririen de servei diari i treballa en els acords amb el port d'Alcúdia

Un vaixell atracat al port de Palamós, en una imatge d'arxiu. / ACN

Carme Vilà

Palamós treballar per tenir una línia marítima amb les Illes Balears. El govern espera que es pugui posar en marxa entre aquest any i principi de l'any vinent. Disposen de vaixell i també de mercaderies que garantirien la viabilitat. Estan buscant els acords entre el port de Palamós i el d'Alcúdia.

"És un tema no de cap partit, sinó de municipi, de comarca i de província, m'agradaria que tots ens el féssim nostres, els esforços de tots farà que això sigui una realitat i pot ser un canvi en l'àmbit de promoció econòmica i a tots els nivells per Palamós, de capitalitat de la Costa Brava". Ho deia ahir el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Antoni Bachiller, a preguntes del regidor de Junts, Raimon Trujillo al ple municipal.

El municipi té el compromís del Consell Comarcal, de la Diputació de Girona i estem immersos en els acords entre els dos ports implicats, el de Palamós i el d'Alcúdia.

Bachiller explica que "el més difícil era trobar mercaderia i vaixell, i això en principi ho tenim". Ara s'espera anar avançat perquè sigui una realitat entre aquest any i el vinent. Es considera una gran oportunitat pel municipi.

La mercaderia que requeriria aquest trajecte seria de transport diari. La idea és disposar d'aquest ferri i es busca l'encaix en horaris amb els creuers que arriben al port de Palamós. El nou ferri podria sortir a primera hora del matí i arribar al vespre. Ho avançava en declaracions a Televisió Costa Brava aquesta setmana.

65 escales de creuers a Palamós

Palamós ja s'ha consolidat en els darrers anys com un dels ports de referència en creuers. El 4 de març es va estrenar la temporada a la Costa Brava amb el Silver Mouse. S'esperen entre aquest port i Roses, l'arribada de 70.000 passatgers. En concret, a Palamós la previsió és que arribin 67.000 creueristes en 65 escales fins al 27 de desembre

La possibilitat d'una línia que uneixi amb les Illes Balears, però, obre una nova porta d'entrada, una connexió important turísticament.

