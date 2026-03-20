L'agressió a una treballadora dels Serveis Socials del Baix Empordà desencadena mobilitzacions
La treballadora dels Serveis Socials Bàsics va resultar ferida per un home i el sector reclama convetir-se en agents de l'autoritat
Professionals i representants institucionals s’han concentrat aquest migdia davant del Consell Comarcal del Baix Empordà per condemnar l’agressió física que va patir fa dues setmanes una treballadora dels Serveis Socials Bàsics en un dels pobles que s'ofereix servei. L’acte ha servit per expressar el rebuig als fets, mostrar suport a la professional afectada i reclamar més protecció per a aquests col·lectius.
L’agressió la va perpetrar un home, un incident en què van intervenir els Mossos d’Esquadra. La treballadora va resultar ferida de caràcter "lleu", segons la policia. De moment, l’afectada no ha presentat denúncia. Des del Consell Comarcal asseguren, en qualsevol cas, que la professional ja s’ha reincorporat al seu lloc de feina i no vol entrar en detalls dels fets.
"No és un fet aïllat"
Durant la concentració, on hi han assistit unes 80 persones, s’ha llegit el manifest “Prou agressions a professionals!”, en què es denuncia que l’agressió “no és un fet aïllat”, sinó que forma part d’una realitat “cada vegada més freqüent”. El text recorda que els serveis socials són “un pilar essencial de la nostra societat” i remarca que cap professional “hauria de patir agressions, amenaces o situacions de violència per fer la seva feina”.
El manifest també alerta de l’impacte que aquests episodis tenen sobre la salut i el benestar dels treballadors, així com sobre la qualitat del servei que presten. En aquest sentit, reclama més reconeixement social i institucional, mesures preventives efectives, protocols clars de prevenció i actuació, i el reconeixement dels professionals dels serveis socials com a agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions.
El president del CCBE, Enric Marquès, ha expressat el seu "rebuig més ferm" a l'agressió física que ha patit una professional dels Serveis Socials Bàsics mentre exercia la seva feina un acte que consideren greu i preocupant. L'organisme ha remarcat en declaracions a l'ACN que els serveis socials constitueixen "un pilar essencial" per a la societat, ja que els seus professionals treballen diàriament amb persones i famílies en situació de vulnerabilitat per garantir drets, prevenir riscos i promoure condicions de vida dignes.
En aquest sentit, la directora de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del CCBE, Montse Godayol, ha destacat que el que ha passat no és un fet aïllat i que treballen amb "realitats molt complexes". Godayol ha lamentat "la sensació d'impunitat" que tenen els usuaris. "Saben que no els hi passarà res", assenyala.
Segons han exposat, els professionals es troben sovint amb situacions de tensió, intimidació i agressions en contextos complexos. Una realitat que han lamentat que "sovint es banalitza o minimitza". Això, segons han exposat, té un impacte "molt greu" tant en l'àmbit emocional com professional, afectant la salut i el benestar dels treballadors, així com la qualitat del servei que poden oferir.
Mobilitzacions i adhesions
La protesta del Baix Empordà s’ha emmarcat en una mobilització més àmplia. També s’han fet concentracions davant del Consell Comarcal de la Selva, de l’Ajuntament de Girona, entre altres. A més de sumar-se adhesions al manifest per part de diversos col·lectius i institucions, com ara el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, entre altres.
Amb aquestes mobilitzacions, el sector ha volgut convertir aquest cas en una denúncia col·lectiva per reclamar més seguretat, més protecció i més respecte per a uns professionals que treballen diàriament en contextos de gran complexitat.
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions dels docents gironins, en directe: la protesta es trasllada a la seu de la Generalitat
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú
- Detenen dos fugitius internacionals a les comarques de Girona: un reclamat per homicidi a Vilablareix i un narco a Blanes