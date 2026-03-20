David Martín: "El lema 'Ara Palafrugell' neix del compromís de posar el poble davant de tot"
El Museu del Suro ha acollit la presentació del candidat de Junts per Palafrugell a les properes eleccions municipals
David Martín encapçalarà la candidatura de Junts per Palafrugell a les eleccions municipals de l’any vinent. La presentació de l’alcaldable es va fer aquest dijous al vespre al Museu del Suro, en un acte amb la participació del secretari general del partit, Jordi Turull; el senador i responsable de Política Municipal de la Vegueria de Girona, Joan Bagué; la presidenta comarcal de Junts al Baix Empordà, Vanessa Peiró, i la diputada de Junts al Congrés, Marta Madrenas.
Durant l’acte, Martín va situar al centre del seu discurs el lema 'Ara Palafrugell'. “'Ara Palafrugell' neix d’un compromís: posar el municipi al davant de tot. Ja n’hi ha prou de gestionar la inèrcia: el nostre municipi necessita un projecte amb ànima, lideratge i ambició. Amb un ajuntament que funcioni, que escolti i actuï, i que situï Palafrugell al lloc on es mereix”, va destacar Martín. “Ara és l’hora de Palafrugell, de la seva gent. Ara és l’hora de fer d’aquest un poble on es visqui millor i es pugui ser més feliç, de prometre i de complir. Ara és l’hora de recuperar l’orgull, de prendre les decisions que marcaran el futur. És l’hora del lideratge, les idees clares i el compromís. De tornar l’Ajuntament a la gent. De prioritzar les necessitats dels nostres veïns”.
"La seguretat ha de ser una prioritat real"
El candidat va aprofitar la presentació per exposar les principals línies del projecte de Junts per al municipi, amb referències a la seguretat, l’habitatge, la gestió econòmica i la convivència. “La seguretat ha de ser una prioritat real, amb accions decidides a garantir-la i millorar la percepció dels veïns. Cal també una aposta decidida per facilitar l’accés a l’habitatge a joves i a gent gran i posar fi a una gestió econòmica poc eficient i sense rumb”, va detallar. “El català i la catalanitat, com a eines de cohesió i porta d’entrada a la ciutadania, han de ser troncals en aquest camí per millorar la convivència”, va afegir.
Martín també va reivindicar la feina feta durant aquest mandat a peu de carrer. “He continuat trepitjant els carrers i escoltant la gent cada dia d’aquest mandat. Per recuperar l’orgull i mirar cap al futur, sabem que el camí és governar amb el cap, la pell i l’ànima”, va recordar Martín.
Per la seva banda, Jordi Turull va remarcar el vincle del candidat amb el municipi i el seu coneixement de la realitat local. “En David Martín porta Palafrugell al cap i al cor. Hi viu, hi treballa, coneix cada un dels seus nuclis i és conscient que el seu municipi té múltiples necessitats, perquè li agrada escoltar i parlar amb els veïns”.
El secretari general de Junts també va posar en valor el perfil de Martín i la seva capacitat per articular un equip ampli. “El patrimoni més valuós per a un partit polític són les persones fermes i compromeses com en David. Persones que prioritzen el municipi, que saben envoltar-se d’un equip que suma múltiples mirades. No tinc dubte que com vas fer el 2023 sabràs teixir una candidatura que recollirà perfils molt diversos i sabrà sumar per donar un nou impuls a Palafrugell”, va indicar.
Turull va tancar la seva intervenció insistint en la centralitat de Palafrugell en el projecte del candidat. “A l’agenda d’en David només hi surt Palafrugell, Palafrugell i Palafrugell. Els municipis són el puntal del nostre país, i els palafrugellencs mereixen un projecte de futur sòlid i un alcalde que estigui a l’alçada de les circumstàncies, que doni resposta als problemes i a les demandes de la gent: habitatge, seguretat, neteja i mobilitat”, va afegir.
També Joan Bagué va elogiar la figura de Martín durant l’acte. “El candidat és un valor segur per Palafrugell, perquè aquests anys hem pogut comprovar que no falla mai, sempre treballant per resoldre els problemes que tenen els diferents col•lectius, com els autònoms, les pimes i la classe mitjana”. “En David té fusta d'alcalde, i des de la discrepància amb les altres forces polítiques, és capaç de veure més enllà, i això l'honora. Estima Palafrugell i es nota”, va sentenciar.
