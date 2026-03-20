Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
habitatge Gironaagenda Gironafira Alimentariavaga docentsdesaparegut BarcelonaMíchel SánchezCuba
instagramlinkedin

Un home resulta ferit en un incendi en una casa de Vall-llobrega

Els Bombers han sufocat les flames, que han afectat la vitroceràmica i mobiliari del voltant

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

Eva Batlle

Vall-llobrega

Un home ha resultat ferit aquest divendres de matinada en un incendi declarat a casa seva, a Vall-llobrega.

El foc s’ha originat a la cuina a causa d’una paella al foc i ha acabat afectant la vitroceràmica i el mobiliari del voltant.

Els Bombers s’han desplaçat fins al carrer de la Tramuntana després de rebre l’avís cap a un quart de tres de la matinada. Fins al lloc s’hi han activat quatre dotacions, tot i que finalment n’han treballat tres.

En arribar, han trobat un incendi desenvolupat però concentrat a la cuina. Els efectius han apagat les flames i, posteriorment, han ventilat l’immoble, de dues plantes.

Arran del succés, un home de 37 anys ha resultat ferit lleu per inhalació de fum. El SEM l’ha atès in situ i, finalment, no ha calgut traslladar-lo a cap centre hospitalari, segons han indicat els Bombers.

El servei s’ha donat per finalitzat cap a un quart de quatre. Al lloc també hi han treballat els Mossos d’Esquadra.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
  2. Les manifestacions dels docents gironins, en directe: la protesta es trasllada a la seu de la Generalitat
  3. Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
  4. Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
  5. Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú
  6. Detenen dos fugitius internacionals a les comarques de Girona: un reclamat per homicidi a Vilablareix i un narco a Blanes
  7. La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
  8. El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines

El "lloguer exprés" creix a Girona: el 36% dels pisos es lloguen en menys d'un dia, igual que a Barcelona

Els docents col·lapsen el trànsit a Barcelona i altres punts de la xarxa viària de Catalunya

Rescaten un home ferit després de caure dins d'un pou a Flaçà

Un home resulta ferit en un incendi en una casa de Vall-llobrega

Identifiquen a Catalunya tres casos d'una malaltia minoritària transmesa per un donant de semen

Les imatges del cinquè dia de vaga dels docents

Cuba espera un barco amb ajuda i dos vaixells russos amb petroli i gas

Troben al mar el cadàver de Jimmy Gracey, el jove nord-americà desaparegut

