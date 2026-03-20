El jurat popular declara culpable d'assassinat l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges
El veredicte li aprecia atenuants perquè tenia la capacitat de control afectada per un trastorn i estava "obcecat"
El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges el 13 d'agost del 2022. El veredicte recull que Carlos Zamora va atacar la víctima "a traïció" perquè, tot i que sabia que anava armat, li va "generar una sensació de no perill" quan li va dir que no li faria "res". El jurat ha apreciat dues circumstàncies atenuants. La primera, d'alteració psíquica perquè conclou el processat tenia la capacitat de control afectada per un trastorn. La segona, d'obcecació perquè va actuar mogut per la "gran humiliació" que va sentir quan, dues hores abans, el van fer fora Mas Pi. El fiscal demana 16 anys de presó, l'acusació particular 20 i la defensa sol·licita una pena de 7 anys i mig.
El jurat popular ha declarat provat, per unanimitat, que a les 2.34 hores de la matinada del 13 d'agost del 2022 l'acusat Carlos Zamora Ramírez va matar la víctima assestant-li dos cops de matxet davant el restaurant Mas Pi de Verges. El veredicte recull que el primer impacte va ser a la zona de l'espatlla, i li va facturar la clavícula, i el segon va anar directament al coll i li va seccionar la caròtide.
Tot i que els serveis d'emergències van traslladar la víctima a l'hospital Trueta de Girona, no van poder fer res per salvar-li la vida. Va morir a les 18.47 hores de la tarda, sent "infructuosos els intents de reanimació i cirurgia". La víctima era veí de Bordils, tenia 44 anys i dues filles.
El veredicte conclou, per set vots a favor i dos en contra, que l'atac va ser a traïció: "Per assegurar-se de la mort de la víctima, l'acusat es va valer d'un matxet esmolat i de grans dimensions que va utilitzar de forma ràpida i per sorpresa contra la víctima, que no va poder preveure l'atac i no va disposar de cap possibilitat de defensa". Així, el jurat ha avalat la tesi de l'acusació particular, que sostenia que va ser un assassinat.
El jurat ha argumentat que, tot i que la víctima estava al local Mas Pi i va sortir a parlar amb l'acusat per intentar-lo tranquil·litzar sabent que duia el matxet, no va tenir cap possibilitat de defensar-se perquè el mateix processat li va generar una falsa sensació de "no perill".
El tribunal popular ha exposat que el vídeo de l'agressió va enregistrar com Carlos Zamora deia que la víctima no tenia "res a veure" amb la seva expulsió del local dues hores abans i que no li faria "res". Mentre parlen cara a cara, el jurat exposa que l'acusat està amb els "braços plegats i sense posició d'atac", una "actitud passiva" que va fer que la víctima no pogués "preveure" que li assestaria els dos cops de matxet "de forma ràpida i contundent".
El jurat ha apreciat dues de les circumstàncies atenuants que sol·licitava la defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod. Una, d'alteració psíquica: "En el moment dels fets, tenia afectada significativament la seva voluntat, la capacitat volitiva, a causa del patró de personalitat que pateix on predominen trets paranoides impulsius, hipersensibilitat i dificultats per trobar estratègies d'afrontament assertives". El veredicte fonamenta l'atenuant, aprovat per set vots a favor i dos en contra, amb el dictamen de les forenses.
La segona que han declarat provada és la d'obcecació. El jurat remarca que el processat va actuar mogut per la "clara ofuscació" que li va causar que el fessin fora del Mas Pi perquè ho va percebre com "una gran humiliació, ofensa, menyspreu i vexació". Per unanimitat, el veredicte recull que tant dos treballadors municipals que se'l van trobar com les trucades que l'acusat va fer al 112 i el vídeo del moment dels fets avalen que no parava de repetir que l'havien agredit "cinc o sis tios" i que havia tornat davant el local armat amb el matxet amb "intencions de matar".
Per contra, el jurat no li ha estimat l'atenuant d'embriaguesa i recull que no hi ha proves que acreditin que estava afectat pel consum d'alcohol aquella matinada.
Vist per a sentència
Després de la lectura del veredicte, el jurat popular ha quedat dissolt i el fiscal i les parts han fet la petició de pena. El fiscal Enrique Barata considera que només és vàlida una de les dues atenuants apreciades pel jurat popular perquè sosté que la d'obcecació és "inaplicable". Per això, sol·licita 16 anys de presó. Seguint el mateix criteri, l'acusació particular, encapçalada pels lletrats Xavier Sureda i Àngels Alegre, eleva la petició a 20 anys.
L'advocat de la defensa, Carles Monguilod, ha remarcat que valorarà recórrer contra la sentència perquè no està d'acord amb l'apreciació de la traïdoria, però per assassinat amb dues atenuants sol·licita 7 anys i mig de presó.
El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.
