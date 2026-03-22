Aparatós accident a la Bisbal: un vehicle perd el control i tomba una farola
Dues dotacions dels Bombers van atendre el servei després que un vehicle sortís de la carretera
Un vehicle ha sortit de la via aquest diumenge al matí a la C-66, al terme de la Bisbal d’Empordà, i ha acabat impactant contra una farola, que ha caigut arran del xoc. Els Bombers han rebut l’avís a les 7.30 hores i han mobilitzat dues dotacions per atendre el servei i assistir el conductor.
Segons la informació facilitada pels Bombers, el cotxe s’ha desviat de la calçada i ha impactat contra l’element de l’enllumenat, que ha cedit després del cop. La incidència s’ha registrat a primera hora del matí en aquesta via del Baix Empordà.
Quan els equips d’emergència han arribat al punt de l’accident, el conductor ja era fora del vehicle. Els Bombers l’han atès sobre el terreny, però amb la informació disponible fins ara no ha transcendit quin és el seu estat ni si ha calgut trasllat mèdic.
Sense afectacions rellevants
L’actuació s’ha fet amb dues dotacions, en un servei que, de moment, queda circumscrit a la sortida de via d’un sol vehicle i a la caiguda de la farola. Amb les dades difoses fins ara, consta que l’accident no ha provocat afectacions rellevants al trànsit.
