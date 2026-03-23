El grup Mooma obre el seu cinquè restaurant, el Sidral Platja d’Aro
Té uns mil metres quadrats i pot acollir uns 250 comensals
Redacció
El grup Mooma ha inaugurat aquest divendres el restaurant Sidral Platja d’Aro, essència Mooma. Es tracta del cinquè establiment del grup. Amb aquesta obertura, Mooma es consolida dins el sector de la restauració a les comarques de Girona. Aquest nou local segueix la tendència dels anteriors i la tradició del grup Mooma de treballar amb productes de qualitat i de quilòmetres zero per oferir receptes sostenibles.
El restaurant Sidral Platja d’Aro, essència Mooma compta amb uns 1.000 m², entre l’interior i l’exterior, on es poden acollir 250 comensals. Està situat a l’avinguda Cavall Bernat, 115, al centre del municipi empordanès, on antigament hi havia el restaurant Aradi. El Sidral Platja d’Aro és un espai concebut perquè s’hi pugui anar tant a dinar o sopar, com a gaudir-hi d’una sidra, suc, combinat o còctels. La seva carta recull plats clàssics presents als restaurants del grup Mooma i noves opcions fresques i del territori.
Durant la inauguració s’han pogut conèixer les instal·lacions i s’ha servit un pica-pica d’alguns dels plats que es troben a la carta. També s’ha ofert un tast de sidres de la casa, entre les quals la ‘Sidra de Gel’ i ‘L’Aperitiu de la Poma’, premiades amb medalla d’or a l’edició de l’any passat del prestigiós concurs internacional ‘Sagrado Forum’ celebrat al País Basc, on el jurat en va destacar l'aroma i l'equilibri entre acidesa, dolçor i amargor.
